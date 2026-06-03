Mundial 2026: ¡Atención turistas! Registra así tu chip si visitas México

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), los visitantes extranjeros que arriben a México con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026 y contraten una línea telefónica local deberán asociarla a una identificación oficial para poder utilizar el servicio.

No obstante, esta disposición no afecta a todos los turistas internacionales. Aquellos que mantengan el uso de su línea de origen mediante el servicio de roaming internacional no estarán obligados a realizar dicho registro. A continuación te contamos el proceso que deben realizar los visitantes extranjeros para vincular su línea telefónica y utilizar su chip sin problemas.

¿Cómo deben registrar sus líneas telefónicas los turistas extranjeros que vengan a México?

Paso a paso: así deberán vincular su línea los turistas extranjeros

La medida de la vinculación de línea telefónica solo aplica para aquellos turistas que adquieran una tarjeta SIM nacional (ya sea Telcel, AT&T, Movistar u otros) para comunicarse durante su estancia en el país.

Para hacer el registro, los turistas deberán utilizar su pasaporte vigente. Puede que al momento de adquirir su chip, la misma compañía le ofrezca la opción de vincular su línea, de lo contrario, el usuario debe hacer este proceso en línea siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal oficial de tu compañía. Introducir tu número. Seguir las instrucciones de validación biométrica.

La vinculación debe hacerse de lo contrario, la línea permanecerá suspendida y no podrás realizar llamadas o enviar mensajes de texto; así como no podrás utilizar datos móviles para usar redes sociales.

Otra de las opciones es que los usuarios adquieran una eSIM internacional con la que tampoco tendrán que hacer ningún tipo de registro. En este caso, solo se recomienda hacer la instalación un día antes para que el plan de datos se active un día antes de pisar suelo mexicano.

El registro obligatorio de las tarjetas SIM nacionales, vinculando el pasaporte del turista, tiene como objetivo principal combatir delitos graves como la extorsión, el fraude y la suplantación de identidad. Al eliminar el anonimato que históricamente han proporcionado los “chips desechables”, las autoridades buscan garantizar un entorno más seguro tanto para los ciudadanos mexicanos como para los millones de visitantes durante la justa mundialista.

KR