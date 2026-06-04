La mañana de este jueves se registró la explosión de cuatro autotanques de gas en la colonia San Juan Negrete, en el municipio de Tepeaca, Puebla.

El estruendo y la gran columna de humo, visible desde varios kilómetros de distancia, provocados por el incidente, pusieron en alerta a vecinos y trabajadores del municipio, quienes registraron el momento de la explosión en videos que circulan en redes sociales.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres del Estado de Puebla confirmó, a través de sus redes oficiales, que la explosión se registró en un sitio donde se almacenaban pipas de gas , por lo que se activó un Comando Unificado.

En el lugar trabajan 25 elementos de la coordinación, 29 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y cinco de Protección Civil Municipal, quienes realizan labores de enfriamiento de las unidades afectadas y resguardan los perímetros de seguridad.

Como medida preventiva, fueron evacuadas cerca de 2 mil personas de un hospital, escuelas y viviendas aledañas. Las autoridades locales exhortaron a la población a mantenerse alejada de la zona.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni posibles víctimas mortales a causa del incidente; sin embargo, las autoridades mantienen recorridos para evaluar los daños en inmuebles cercanos.

En breve, más información...

Lee también: Sheinbaum descarta represión contra la CNTE previo al Mundial 2026

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB