La mañana de este jueves se registró la explosión de cuatro autotanques de gas en la colonia San Juan Negrete, en el municipio de Tepeaca, Puebla.El estruendo y la gran columna de humo, visible desde varios kilómetros de distancia, provocados por el incidente, pusieron en alerta a vecinos y trabajadores del municipio, quienes registraron el momento de la explosión en videos que circulan en redes sociales.La Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres del Estado de Puebla confirmó, a través de sus redes oficiales, que la explosión se registró en un sitio donde se almacenaban pipas de gas, por lo que se activó un Comando Unificado.En el lugar trabajan 25 elementos de la coordinación, 29 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y cinco de Protección Civil Municipal, quienes realizan labores de enfriamiento de las unidades afectadas y resguardan los perímetros de seguridad.Como medida preventiva, fueron evacuadas cerca de 2 mil personas de un hospital, escuelas y viviendas aledañas. Las autoridades locales exhortaron a la población a mantenerse alejada de la zona.Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni posibles víctimas mortales a causa del incidente; sin embargo, las autoridades mantienen recorridos para evaluar los daños en inmuebles cercanos.En breve, más información...***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***MB