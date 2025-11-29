Ya viene diciembre, ¿desde cuándo se paga el aguinaldo 2025?

El mes de diciembre está muy cerca y, con él, una de las prestaciones más esperadas por las personas trabajadoras en México: el pago del aguinaldo. Ante la duda sobre desde cuándo se entrega este beneficio en 2025, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece lineamientos respaldados estos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Lo que dice la ley sobre el pago del aguinaldo

De acuerdo con el Artículo 87 de la LFT, todas las personas trabajadoras tienen derecho a recibir un pago equivalente, como mínimo, a 15 días de salario, esto como pago del aguinaldo. Este dinero debe ser entregado antes del 20 de diciembre de 2025, aunque no hay una fecha específica para que comience a entregarse en el sector privado. La ley indica que quienes no hayan cumplido un año de servicio en una empresa, las personas igualmente deben recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo laborado, sin importar su situación en la fecha en la que se vaya a hacer el depósito.

La prestación aplica para personal de base, confianza, planta, sindicalizado, eventual, por obra o tiempo determinado, por temporada, por tiempo indeterminado sujeto a prueba o capacitación inicial, así como comisionistas, agentes de comercio, vendedores, personas trabajadoras del hogar, de plataformas y cualquier otra figura subordinada regulada por la LFT. El aguinaldo es, pues, una obligación que no puede condicionarse ni omitirse.

Calcular cuánto se paga a cada persona como aguinaldo es muy sencillo. La ley exige que la base sea el salario diario ordinario, esto sin contar percepciones adicionales. Para quienes reciben un salario fijo, basta multiplicar la cuota diaria por 15 para obtener el monto que se va a recibir. En el caso de salarios variables o pago por unidad de obra, el cálculo debe realizarse con base en el promedio de los ingresos obtenidos en los últimos 30 días efectivos trabajados.

¿Cómo se paga el aguinaldo? Fecha límite

El pago del aguinaldo debe realizarse en una sola exhibición antes del 20 de diciembre, y en caso de que se incumpla con esta obligación, la Profedet seña que los afectados pueden presentar una queja.

