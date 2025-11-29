Pensión IMSS e ISSSTE: ¿quién recibe el lunes el pago de diciembre 2025?

El calendario oficial de pagos para la Pensión IMSS e ISSSTE de diciembre 2025 quedó establecido desde inicios de año, y gracias a eso, millones de jubilados y pensionados en México pudieron programar con tiempo sus gastos. Sin embargo, siempre hubo una diferencia en las fechas de dispersión entre ambas instituciones: mientras un grupo recibe su depósito antes del fin de mes, otro deberá esperar al lunes para recibir su dinero del mes de diciembre.

Pago de Pensión IMSS diciembre 2025: esta es la fecha

El Instituto Mexicano del Seguro Social mantiene su esquema habitual para la dispersión mensual. El pago de la Pensión del IMSS se deposita el primer día hábil de cada mes, por lo que en diciembre 2025 los recursos estarán disponibles a partir del lunes 1. El depósito se realizará directamente en las cuentas bancarias registradas, sin cambios en el proceso.

La Pensión del IMSS aplica para trabajadores que cumplen los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social de 1973, ya sea por edad avanzada, accidente o enfermedad. El organismo recuerda a los interesados que el acceso a los recursos depende estrictamente de la fecha que aparece marcada en el calendario oficial, no antes.

Depósito de la Pensión ISSSTE diciembre 2025: cuándo se paga

En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el calendario oficial establece un adelanto puntual. Para diciembre, el ISSSTE programó el pago a partir del viernes 28 de noviembre, de modo que los jubilados y pensionados ya cuentan con su depósito disponible.

Este adelanto forma parte de la planeación anual dada a conocer desde enero, con el fin de facilitar la organización financiera de los beneficiarios y ofrecer certeza sobre la disponibilidad de su dinero, de cara al cierre del año.

Tanto el IMSS como el ISSSTE insisten en la importancia de revisar los calendarios oficiales para conocer la fecha exacta de disponibilidad del pago de la Pensión. Para los beneficiarios del ISSSTE, el pago está disponible desde el viernes 28 de noviembre; para los del IMSS, será a partir del lunes 1 de diciembre de 2025.

