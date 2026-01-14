Bolsa Mexicana cierra en su punto más alto tras una fuerte alza

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este miércoles un 1.61 % y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), anotó un nuevo máximo de 67 mil 403.08 puntos.

El último máximo alcanzado por la Bolsa mexicana se dio el pasado lunes, con 66 mil 745.61 unidades, mientras en el año el IPC acumula un avance del 4.81 %.

"El IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 1.61 %, avanzando en cuatro de las últimas cinco sesiones y alcanzando un nuevo máximo histórico", comentó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las ganancias de las emisoras: Banorte (+5.18 %), Arca Continental (+4.22 %), Grupo México (+3.99 %), Kimberly-Clark (+2.7 %) y Sigma (+2.69 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en +4.8 %.

"Entre las 35 emisoras que integran el índice, 27 cerraron en terreno positivo", precisó el experto, quien añadió que Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y Quálitas registraron "los retrocesos más relevantes".

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.17 % frente al dólar, al cotizar en 17.81 unidades por billete verde, frente a los 17.84 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 212 millones de títulos por un importe de 19.343 millones de pesos mexicanos.

De las 765 firmas que cotizaron en la jornada, 323 terminaron con sus precios al alza, 420 tuvieron pérdidas y 22 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos de consumo frecuente Fomento Económico Mexicano (FEMSA UB), con el 5.5 %; del Grupo Financiero Banorte (GFNORTE O), con el 5.18 %, y de la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el 4.86 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el –9.89 %; de la aerolínea Volaris (VOLAR A), con el -4.54 %, y de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el -4.49 %.

MF