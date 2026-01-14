Banxico alista nuevo diseño genérico para la moneda de 20 pesos

El Banco de México (Banxico) t iene previsto desarrollar un diseño estándar para la moneda de 20 pesos , según lo establece un documento difundido por la institución.

En el mismo se destaca que el banco central cuenta con la atribución exclusiva de suministrar al país billetes y monedas.

Para ello, se encarga del diseño y producción de los billetes de curso legal, solicita a la Casa de Moneda de México (CMM) la acuñación de las monedas metálicas y distribuye ambos medios de pago a nivel nacional en las denominaciones necesarias, garantizando altos estándares de calidad y seguridad para prevenir su falsificación.

Te puede interesar: Banco Mundial recorta PIB de México a 1.3% en 2026

Entre el rumbo a seguir indicó que continuará la emisión de las monedas de 20 pesos conmemorativas que sean aprobadas por el Congreso de la Unión.

Por eso, Banxico propuso adecuaciones al cono monetario actual para reforzar su eficiencia, seguridad y funcionalidad.

De ahí que consideró tener un diseño genérico para la moneda de 20 pesos para incentivar su uso y circulación.

Lo anterior, tomando en cuenta que van a continuar saliendo monedas conmemorativas en una cantidad limitada para rememorar eventos de trascendencia nacional.

En ese sentido, refiere que respecto a la incorporación de un material alternativo en el centro de la moneda de 10 pesos, así como en la moneda de 20 pesos con diseño genérico , se continúan las gestiones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para presentar las iniciativas ante el Poder Legislativo.

Lo anterior, luego de que se trabajó con la CMM para identificar los materiales alternativos para acuñar las monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos con el fin de reducir los costos de producción.

Se hizo con el objetivo de hacer más competitivo el cono monetario actual (que es el conjunto de monedas que circulan en el país) en términos de costos, seguridad y funcionalidad.

Derivado de los resultados de las pruebas, se presentó a la SHCP la propuesta de cambio de material para utilizar el alternativo en las monedas de 1, 2 y 5 pesos.

Así fue que se decidió que la acuñación del centro de las monedas de esas denominaciones se haga con la aleación de acero recubierto de bronce, es decir, con un material más amigable al medio ambiente.

Hoy en día las monedas de 20 pesos son de forma decagonal, de aleación de alpaca plateada en la parte central y de bronce aluminio en el anillo perimétrico.

Las nuevas monedas de 1, 2 y 5 pesos ya sustituyeron el bronce aluminio por el acero recubierto de bronce para disminuir costos y el impacto ambiental acorde a la tendencia global sustentable.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP