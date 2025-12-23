ICE pagaría "autodeportación" de migrantes esta Navidad | VIDEO

El pasado lunes, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) realizó una publicación en la que invitó a las y los migrantes a autodeportarse esta Navidad a cambio de 3 mil dólares .

La publicación del ICE en redes sociales se trata de un video en el que Santa Claus se viste con el uniforme de la autoridad migratoria y realiza operaciones propias de los agentes de este organismo: aprehensión de migrantes, papeleo correspondiente y el retorno de los mismos a sus países de origen .

El video está acompañado por la siguiente descripción: "¡Evita el aire helado y la lista negra de Santa! Autodepórtese hoy con la App CBP Home, ganar $3,000 y pasar la Navidad en casa con sus seres queridos. El incentivo navideño es válido hasta finales de 2025."

AVOID ICE AIR AND SANTA’S NAUGHTY LIST!



Self-deport today with the CBP Home app, earn $3,000 and spend Christmas at home with loved ones.



Holiday incentive is valid through the end of 2025. pic.twitter.com/v80QAaKquD— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) December 22, 2025

El ICE en la Administración de Trump

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las acciones del ICE en el país del norte contra las y los migrantes se han visto en aumento y con mayor fuerza y vigorosidad que, en medios internacionales, han sido calificadas como violentas y faltas de seguimiento de lo estipulado conforme a derechos humanos internacionales .

Con el inicio de la época decembrina, el pasado 12 de diciembre, miles de paisanos iniciaron su retorno a México para las fiestas en medio del creciente acoso, redadas y deportaciones.

Carlos Arango, del Frente Nacional Migrante, con sede en Chicago, expuso que este año son menos las familias de mexicanos que están viajando para las fiestas decembrinas a México, ello por el temor de que hasta por una falta de tránsito los puedan detener en las autopistas estadounidenses y aunque tengan la residencia, los puedan deportar.

" En Chicago y en muchas ciudades se vive un clima de terrorismo ante las políticas de deportaciones masivas de Donald Trump. Esta semana se reanudaron los operativos por parte del ICE y las calles están vacías de mexicanos ."

Expuso que lo que está ocurriendo en Chicago es inédito, nunca había ocurrido este tipo de operativos tan violentos, con helicópteros, con gases lacrimógenos, con armas de alto poder.

"Nos están tratando como delincuentes, están separando familias, están deteniendo a mexicanos originarios de Guanajuato, Michoacán o Guerrero, aunque tengan su residencia legal", indicó.

