Buró de Crédito: ¿cómo funciona el nuevo sistema de puntaje?

El pasado mes de octubre, Buró de Crédito, la empresa mexicana constituida como sociedad de información crediticia, renovó su plataforma e implementó una actualización en la herramienta Mi Score. Te daremos algunos detalles acerca de cómo funciona.

La actualización se trata de un nuevo sistema de puntos mediante el cual Buró de Crédito busca aumentar la precisión de su herramienta Mi Score para calcular el riesgo de endeudamiento en México, beneficiando a los acreditados.

Detalles de la actualización de Mi Score

Con esta actualización, Mi Score ahora predice con mayor certeza la probabilidad de que una persona se atrase 90 días o más en el pago de algún crédito en los siguientes 12 meses.

El parámetro de medición es el siguiente :

El Mi Score más bajo se encuentra en un rango de 356 a 577 puntos y se muestra en color rojo.

El regular, de 587 a 659 puntos, aparece en color naranja.

Mi Score bueno, de 660 a 696 puntos, aparece en color amarillo.

El Mi Score de menor riesgo, de 697 a 848 puntos, se muestra en color verde.

"Las personas pueden usarlo como lo hacen los otorgantes de crédito: para darse cuenta de cómo está su perfil crediticio y evaluar sus probabilidades de obtener un crédito", señaló Buró de Crédito en una entrada de su blog.

¿Cómo consultar Mi Score en el Buró de Crédito?

Para consultar Mi Score, los acreditados deben ingresar al portal del Buró de Crédito y dar clic en la sección "Conoce tu puntuación ahora". El procedimiento es el siguiente:

Tener a la mano: número de la tarjeta, el nombre de la institución que la otorgó y el límite de crédito .

. Ingresar correo electrónico y número telefónico .

. Autorizar que el Reporte de Crédito Especial incluya los resultados de Mi Score y se realice el cargo por este servicio.

La información que solicita la sociedad de información crediticia. ESPECIAL / Buró de Crédito

*En caso de tener un crédito hipotecario o automotriz, tener el número de crédito e institución que lo proporcionó.

