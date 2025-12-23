Buró de Crédito: ¿cómo funciona el nuevo sistema de puntaje?

El pasado mes de octubre, Buró de Crédito, la empresa mexicana constituida como sociedad de información crediticia, renovó su plataforma e implementó una actualización en la herramienta Mi Score. Te daremos algunos detalles acerca de cómo funciona.La actualización se trata de un nuevo sistema de puntos mediante el cual Buró de Crédito busca aumentar la precisión de su herramienta Mi Score para calcular el riesgo de endeudamiento en México, beneficiando a los acreditados.Con esta actualización, Mi Score ahora predice con mayor certeza la probabilidad de que una persona se atrase 90 días o más en el pago de algún crédito en los siguientes 12 meses.El parámetro de medición es el siguiente:"Las personas pueden usarlo como lo hacen los otorgantes de crédito: para darse cuenta de cómo está su perfil crediticio y evaluar sus probabilidades de obtener un crédito", señaló Buró de Crédito en una entrada de su blog.Para consultar Mi Score, los acreditados deben ingresar al portal del Buró de Crédito y dar clic en la sección "Conoce tu puntuación ahora". El procedimiento es el siguiente: *En caso de tener un crédito hipotecario o automotriz, tener el número de crédito e institución que lo proporcionó.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF