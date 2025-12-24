Cuesta de enero: 5 compras innecesarias que prometen empobrecerte en el inicio del 2026

Después de los gastos generados por las posadas, la Navidad, el Año Nuevo y otras celebraciones propias de la temporada decembrina, las finanzas personales de muchos mexicanos suelen verse seriamente afectadas. Por esta razón, durante el mes de enero es recomendable evitar gastos excesivos, ya que continuar con hábitos de consumo desmedidos puede provocar complicaciones importantes en la economía personal.

Aunque para muchas personas el inicio del año representa una oportunidad para retomar el control de sus finanzas, existen pequeños desembolsos cotidianos que pasan desapercibidos y terminan impactando de forma significativa el presupuesto. Estos son conocidos como “gastos hormiga”, ya que, aunque parecen insignificantes, se acumulan con el tiempo y pueden generar un desequilibrio financiero considerable.

Por ello, a continuación te compartimos una lista de algunos de los gastos hormiga más comunes y poco necesarios que suelen afectar con mayor fuerza tu bolsillo , así como recomendaciones prácticas para identificarlos y evitarlos, con el objetivo de comenzar el año con una mejor organización financiera.

5 consumos cotidianos que pueden afectar tu economía al inicio del año

1. Comida a domicilio

Pedir comida con frecuencia puede parecer práctico, pero los costos de envío, servicio y propina elevan considerablemente el precio final. Este hábito, repetido varias veces por semana, impacta de forma directa en el presupuesto mensual.

2. Café y bebidas compradas a diario

Comprar café, refrescos o bebidas energéticas todos los días representa un gasto constante que suele pasar desapercibido. Prepararlos en casa puede generar un ahorro significativo a largo plazo.

3. Suscripciones a servicios que no se usan

Plataformas de streaming, aplicaciones o membresías olvidadas continúan cobrando mes con mes, aun cuando no se utilicen. Revisar y cancelar aquellas innecesarias ayuda a liberar dinero sin afectar la calidad de vida.

4. Antojos y snacks

Pequeñas compras impulsivas, como dulces o botanas, parecen inofensivas, pero al acumularse pueden representar una suma importante al final del mes.

5. Compras innecesarias

Adquirir productos solo por estar en oferta o por impulso es uno de los errores más comunes. A ntes de comprar, es recomendable preguntarse si realmente se necesita o si puede esperar.

Reducir los gastos hormiga no significa dejar de disfrutar ni limitar por completo los pequeños gustos cotidianos , sino aprender a consumir de forma más consciente. Identificar estos desembolsos permite tomar decisiones financieras más informadas y evitar que pequeñas compras se conviertan en un problema mayor.

Establecer un presupuesto, priorizar necesidades y revisar hábitos de consumo son pasos clave para comenzar el año con mayor estabilidad económica y un mejor control del dinero.

