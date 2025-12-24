En México, el uso de las tarjetas de débito suele despertar un montón dudas relacionadas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), más cuando se trata de depósitos y saldos bien elevados. Una de las mayores preguntas es si existe una cantidad límite de dinero permitida en una tarjeta de débito; en esta nota te lo contamos.En 2025, la respuesta sigue siendo clara: el SAT no establece un límite máximo sobre el dinero que una persona puede tener en su tarjeta de débito. Sin embargo, no todos los movimientos pasan desapercibidos, pues la autoridad fiscal sí supervisa ciertas cosillas. Más que el saldo acumulado, lo que realmente checa el SAT es el origen de los recursos. Los depósitos en efectivo que superan los 15 mil pesos mensuales están obligados a ser notificados por los bancos. Este reporte no implica automáticamente una multa o el cobro de impuestos, pero sí puede derivar en una solicitud para que el titular de la cuenta compruebe de dónde proviene el dinero.La respuesta es no necesariamente. Si el dinero depositado corresponde a ingresos previamente declarados, como salario, honorarios, ventas facturadas o ahorros comprobables, no existe ningún problema fiscal.Las complicaciones surgen cuando el contribuyente no puede justificar el origen del dinero, ya que en ese caso el SAT puede considerar esos recursos como ingresos no declarados y aplicar sanciones, recargos o requerimientos fiscales.Aunque el SAT no fija topes de depósito, los bancos sí establecen límites mensuales, de acuerdo con el nivel de la cuenta. En 2025, estas categorías siguen vigentes:Si una persona rebasa el límite de su tarjeta, la institución financiera puede reportar la operación al SAT para su revisión.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO