En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista y la mañana de hoy martes 28 de octubre de 2025, el peso retrocede a medida que el dólar busca recuperar terreno, después de que ayer se mitigaran las tensiones comerciales con China, comentaron analistas de Monex.

El peso mexicano en los mercados internacionales, abre alrededor de 18.44 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.26% o 5 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

¿Cómo amanecen los mercados accionarios?

Los mercados accionarios amanecen con resultados mixtos. La atención estará en los resultados de los gigantes tecnológicos estadounidenses para conocer si el impulso por la inteligencia artificial puede mantenerse, mientras esperan la decisión del Reserva Federal (Fed) mañana.

Precio del dólar en distintos bancos de México para hoy martes 28 de octubre 2025

Banco Azteca

16.90 a la compra

18.89 a la venta

Banorte

17.25 a la compra

18.80 a la venta

Te puede interesar: Se registra bloqueo en la vía Ocotlán - Poncitlán por manifestación de agricultores

Bancomer

17.54 a la compra

18.68 a la venta

BBVA

17.54 a la compra

18.68 a la venta

Banamex

17.78 a la compra

18.87 a la venta

*Con información de SUN.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV