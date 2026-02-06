Estas fueron las marcas más vendidas de autos nuevos en enero

En enero, se comercializaron 131 mil 472 autos nuevos, un 8.7% más que en enero de 2025, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las automotrices con el mayor volumen de venta en el país fueron: Nissan, General Motors, Volkswagen, Toyota, KIA, Mazda, Stellantis, MG Motor, Hyundai y Honda.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), destacó que las cifras reflejan el enero más alto en la serie publicada por Inegi.

“El nivel de comercialización de enero 2026 fue superior a las ventas en similar mes de 2017, año en que se registró el récord anterior, colocándose un 6.5% por arriba de las 123 mil 447 unidades comercializadas entonces”, apuntó.

“Con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en enero fue superior a lo estimado por AMDA, que se situó en 123 mil 741 unidades. La estimación tuvo una diferencia porcentual de 5.9% con respecto al dato observado de 131 mil 472 unidades”, puntualizó.

Además, si se hubiera incorporado información de las marcas que no reportan sus cifras al Inegi como BYD, GAC, Chirey, Omoda, Jaecoo, Zeekr y Link y Co, la cifra de venta de autos nuevos se ubicaría en 139 mil 865 unidades, reflejando un avance de 10% en comparación con el mismo mes de 2025, confirmándose el nivel más elevado en ventas para un mes de enero.

Pero no todas reportaron un gran año. Entre las marcas de lujo, BMW registró una caída de 8% en ventas en enero; Mercedes-Benz un 33% menos; y Volvo un 36% menos.

Las cifras

24 mil 695 unidades para Nissan, un 22% más respecto a enero de 2025.

16 mil 339 automotores de General Motors, un 4% más respecto al año anterior.

11 mil 195 unidades para Volkswagen, un 8% menos respecto a enero de 2025.

11 mil 669 unidades de Toyota, un 6.3% más que el año pasado.