La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se apuntó este martes un fuerte avance del 2.27 %, aunque insuficiente para evitar cerrar marzo con una pérdida del 3.91 % , y que colocó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) en 68 mil 160.72 unidades.

¿Cómo le fue a la Bolsa Mexicano en su análisis de marzo?

A pesar de ese retroceso en el mes, el mercado de capitales mexicano registró un avance del 6.69 % en el primer trimestre del año.

La caída de marzo representó el primer mes negativo de la BMV tras los positivos de enero (5.12 por ciento) y febrero (5.63 por ciento).

"El mercado de capitales cerró marzo con fuertes pérdidas. En Europa y Estados Unidos los mercados registraron severas caídas", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró marzo con una caída del 3.91 %, pero acumuló un avance de 6.69 % en el primer trimestre".

Al interior del mercado mexicano, dijo Siller, las emisoras con mayores ganancias en el mes fueron: La Comer (+9.38 %), Gruma (+6.45 %), Orbia (+5.78 %) y Walmart (+4.41 por cieno).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que con el movimiento de este martes el rendimiento del año se ubicó en +6.69 por ciento.

"A nivel empresarial, 32 de las 35 emisoras terminaron en terreno positivo", añadió Covarrubias.

¿Cómo le fue al peso mexicano HOY, martes 31 de marzo del 2026?

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 1.1 % frente al dólar y cotizó en 17.92 unidades por billete verde frente a los 18.12 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 313 millones de títulos por un importe de 25 mil 065 millones de pesos ; por otro lado, de las 674 empresas que cotizaron en la sesión 441 cerraron con sus precios al alza, 205 registraron pérdidas y 28 se mantuvieron sin cambios.

¿Qué títulos ganaron y perdieron en la BMV este 31 de marzo del 2026?

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 7.82 %; de la empresa de materiales de construcción Cemex (CEMEX CPO), con el 5.76 %, y del banco BBVA (BBVA), con el 5.35 por ciento.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la Financiera Independencia (FINDEP) con el -4.14 %; de la productora de gas y petróleo Vista Oil and Gas (VISTA A) con el -3.02 %, y de la empresa de autopartes y equipo de automóviles Nemak (NEMAK A) con el 1.69 por ciento.

JM