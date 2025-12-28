Sheinbaum destaca actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco

En un video difundido este domingo en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum Pardo invitó a la población mexicana a conocer las actividades deportivas que se llevan a cabo en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, el cual fue inaugurado por ella en agosto de 2024, cuando era presidenta electa, y por Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe del Ejecutivo.

La Mandataria destacó que el Parque Ecológico Lago de Texcoco es hoy un área natural protegida de 14 mil hectáreas, y no "un aeropuerto inviable" y que se iba a hundir.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto se buscó construir en los terrenos del Lago de Texcoco el Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX (NAICM), el cual fue cancelado, tras una consulta popular, por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Los invito a conocer las actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que hoy es área natural protegida de 14 mil hectáreas, no un aeropuerto inviable" , mencionó la Presidenta en la publicación.

En el video de su recorrido por las instalaciones del Parque y acompañada por la gobernadora Delfina Gómez, Claudia Sheinbaum aseguró que en vez de construir un aeropuerto "que se va a hundir", se decidió hacerlo un parque ecológico con espacios para el deporte y recreación.

"En donde iba a haber un aeropuerto, ahora hay un parque hermosísimo. Como ustedes saben, tiene zonas del agua, y pocos conocen estos espacios que son campos en donde se puede aprender beisbol, futbol, futbol americano, hay gimnasio y ya se puede utilizar. Es un lugar extraordinario.

"En vez de haber cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aquí haber construido un aeropuerto que se va hundir, que iba a tener muchísimos problemas, ahora es un hermosísimo parque que ayuda mucho a todos los habitantes del oriente del Estado de México, a los de la Ciudad de México. ¡Viva la transformación, y este hermosísimo lugar de recuperación de un espacio ambiental para el bienestar de todas y todos los mexicanos!".

