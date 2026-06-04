Esta mañana de jueves 4 de junio de 2026 el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 08:00 horas— es de 17.34 pesos por billete verde en promedio; es decir el peso mexicano registró una depreciación frente al dólar estadounidense en el mercado cambiario.

La moneda nacional perdió 0.34% durante la sesión anterior, afectada por el aumento de las tensiones derivadas del conflicto en Medio Oriente.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido este jueves 4 de junio es de 17.3328 pesos por un dólar estadounidense.

El valor del dólar de este jueves se da tras las constantes tensiones entre Estados Unidos e Irán, apenas el pasado miércoles, la Cámara de Representantes del país estadunidense aprobó este miércoles una resolución simbólica promovida por los demócratas con el objetivo de limitar la acción militar emprendida por el presidente Donald Trump contra Irán sin la autorización previa del Congreso.

La medida fue respaldada por 215 votos contra 208, gracias a que cuatro legisladores republicanos se unieron a la bancada demócrata. Ahora, la propuesta deberá ser analizada por el Senado y, para que pueda entrar en vigor, requeriría además la firma del propio mandatario.

Por su parte, Trump reaccionó este jueves a la votación y calificó como “antipatriótica” la decisión de la Cámara Baja. A través de una publicación en su plataforma Truth Social, el presidente consideró que la iniciativa carece de sentido, especialmente en un momento en que, según afirmó, se desarrollan las negociaciones finales para poner fin al conflicto con la República Islámica de Irán.

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Tipo de cambio del dólar HOY 4 de junio de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 16.80 17.84 BBVA 16.49 17.62 Banorte 16.10 17.70 Banamex 16.82 17.78

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

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