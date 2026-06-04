Julio Regalado en Soriana: estas son las ofertas de hoy 4 de junio

¿Quieres ahorrar en tu despensa sin sacrificar calidad? Hoy, 4 de junio, es el último día para aprovechar el folleto actual de Julio Regalado en Soriana. Descubre las promociones exactas que aliviarán tu bolsillo y te permitirán llevar más productos a casa antes de que cambien las ofertas.

La campaña anual más esperada por las familias en México ha llegado a su punto clave esta semana. La cadena de supermercados mantiene activas sus promociones para apoyar la economía familiar, ofreciendo descuentos masivos tanto en sus sucursales físicas como en su tienda en línea durante este jueves.

Las promociones estelares del día

Para este 4 de junio, los consumidores pueden acceder a la famosa promoción de 3x2 en una amplia variedad de categorías esenciales. Esta oferta permite a los clientes llevarse tres artículos y pagar únicamente dos, siendo el producto gratuito el de igual o menor precio.

Entre los departamentos participantes destacan los detergentes, suavizantes y lavatrastes, fundamentales para la limpieza diaria. Abastecer el cuarto de lavado con esta promoción representa un alivio significativo para los padres de familia que buscan optimizar su presupuesto mensual sin perder calidad.

También se incluyen desodorantes, talcos, cremas corporales, pañales y todo el mundo del bebé. Estas categorías suelen ser de las más costosas en el ticket promedio, por lo que el tercer artículo gratis marca una diferencia notable en el gasto final.

Además, la promoción abarca cloros, desinfectantes, limpiadores para el hogar de marcas reconocidas como Fabuloso, y productos de despensa como gelatinas y flanes en polvo. Las bebidas no se quedan atrás, ya que los jugos y néctares Jumex también forman parte de este atractivo descuento.

Más allá del 3x2, el catálogo actual sorprende con una agresiva oferta de 4x2 en el departamento de cosméticos. Esta promoción es perfecta para quienes desean renovar su rutina de belleza, recordando que es posible combinar diferentes productos de la misma categoría para maximizar el beneficio.

Descuentos adicionales y el programa de lealtad

Para los clientes más fieles, el programa de recompensas Soriana Ya! ofrece una vía adicional de ahorro. Mediante la acumulación de puntos en compras previas, los usuarios pueden canjear su saldo por productos totalmente gratuitos, una ventaja que la Profeco recomienda aprovechar de manera informada.

El esquema de canje está dividido por rangos de puntos para facilitar la elección del consumidor. En el primer nivel, que va de los 40 a los 120 puntos, es posible adquirir sin costo artículos como agua mineral, refrescos, alimento para mascotas, sopas instantáneas y yogurts.

Si el cliente ha acumulado entre 140 y 235 puntos, las opciones de canje se vuelven aún más atractivas. En este segmento se pueden obtener productos enlatados, artículos de limpieza especializados, bebidas familiares y otros complementos esenciales que reducen el ticket final en la caja registradora.

Para aquellos con un saldo de 250 a 300 puntos, las recompensas incluyen productos de mayor valor y demanda diaria. Los compradores pueden llevarse gratis arroz, azúcar, lácteos, detergentes de alto rendimiento, suavizantes, desodorantes, jugos y artículos para la limpieza profunda de la cocina.

Finalmente, el nivel más alto de recompensas, que requiere entre 320 y 390 puntos, desbloquea artículos premium del supermercado. Aquí se incluye papel higiénico, mayonesa, galletas, papas, botanas, frituras y una selección exclusiva de productos de higiene personal, coronando así la experiencia de compra.

Consejos para comprar como un experto

Para sacar el máximo provecho a estas ofertas, es fundamental seguir una estrategia clara. A continuación, te presentamos una lista de consejos para hacer aun más eficiente tu visita:

Revisa la vigencia: Las promociones detalladas concluyen hoy, 4 de junio.

Las promociones detalladas concluyen hoy, 4 de junio. Planifica tus compras: Haz un inventario y enfócate en las categorías con 3x2 o 4x2.

Haz un inventario y enfócate en las categorías con 3x2 o 4x2. Agrupa precios similares: El sistema descuenta el artículo más barato; combina inteligentemente.

El sistema descuenta el artículo más barato; combina inteligentemente. Usa tu tarjeta: No olvides presentar tu plástico o app antes de pagar.

No olvides presentar tu plástico o app antes de pagar. Compra en línea: Evita filas usando la plataforma de comercio electrónico.

Aplicar estos consejos te garantizará un ahorro real y evitará que caigas en compras impulsivas. Planificar con anticipación es la mejor herramienta para que las ofertas de temporada realmente beneficien tu cartera a largo plazo.

Es importante recordar que las promociones están sujetas a disponibilidad en cada sucursal. Por ello, acudir a primera hora del día o utilizar la aplicación móvil para asegurar el inventario son prácticas altamente recomendadas.

En conclusión, este día representa una ventana de oportunidad inmejorable para surtir la despensa con inteligencia. Las ofertas están diseñadas para mitigar el impacto de la inflación, brindando a los consumidores herramientas prácticas y directas para proteger su economía.

CT