Llegar a los 60 años no significa dejar atrás el sueño de tener una vivienda propia. Al contrario, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mantiene opciones de crédito para las personas mayores que continúan trabajando y cotizando al IMSS, permitiéndoles adquirir un patrimonio sin comprometer su estabilidad financiera.

Actualmente, el monto máximo de financiamiento puede alcanzar los 2 millones 716 mil pesos. Sin embargo, la cantidad que cada persona puede obtener depende de factores como su edad, salario y capacidad de pago.

Para quienes buscan ampliar su presupuesto, existe la opción de unir el crédito con un familiar a través del programa Unamos Créditos. En este esquema, el financiamiento conjunto puede llegar hasta los 4 millones 889 mil pesos, lo que abre la puerta a viviendas de mayor valor.

Lo que debes conocer antes de solicitar el crédito

Uno de los aspectos más importantes es que la edad y el plazo para pagar el financiamiento tienen un límite establecido.

En el caso de los hombres, la suma de la edad y el plazo del crédito no puede superar los 70 años. Para las mujeres, el límite es de 75 años.

Por ejemplo, un hombre de 62 años tendría un plazo máximo de ocho años para liquidar su crédito. En cambio, una mujer de la misma edad podría contar con hasta 13 años para realizar sus pagos.

Este factor es clave, ya que la edad influye directamente en el plazo disponible y, en consecuencia, en el monto que se puede solicitar y en el valor de las mensualidades.

¿Cuánto pagarías al mes?

Si estás considerando iniciar el trámite, toma en cuenta los siguientes puntos:

Estar trabajando y cotizando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Contar con los puntos necesarios en tu precalificación de Infonavit.

Autorizar la consulta de tu historial crediticio.

No tener un crédito vigente con el instituto o, en caso de haber tenido uno anteriormente, que esté totalmente liquidado.

Tener a la mano documentos como INE, CURP, acta de nacimiento y Número de Seguridad Social (NSS).

Adquirir una vivienda en esta etapa de la vida puede ser una excelente decisión para fortalecer el patrimonio familiar y disfrutar de una mayor tranquilidad en el futuro. Antes de iniciar el proceso, lo recomendable es consultar los canales oficiales de Infonavit para conocer el monto exacto al que puedes acceder y las condiciones que mejor se adapten a tu situación.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO