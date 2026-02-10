Ford perdió 8 mil 182 millones de dólares en 2025 por su marcha atrás con los autos eléctricos

El 2025 como consecuencia de las partidas extraordinarias que incluyeron cargos por 10 mil 700 millones de dólares debido a las cancelaciones de su programa de vehículos eléctricos, Ford cerró 2025 con pérdidas netas de 8 mil 182 millones de dólares, frente a beneficios por 5 mil 879 millones de dólares en 2024.

Este lunes La compañía informó que registró las cuantiosas pérdidas a pesar de conseguir el año pasado unos ingresos récord anuales de 187 mil 300 millones, un 1% más interanual. El deterioro del resultado contrasta con el crecimiento de la facturación y se explica por cargos extraordinarios ligados a la estrategia de vehículos eléctricos y reestructuraciones, que lastraron las cuentas del ejercicio.

Perdidas multi millonarias

La empresa detalló que las pérdidas se debieron, principalmente, a amortizaciones y cancelaciones de programas de eléctricos, incluyendo un deterioro de valor de 10 mil 700 millones de dólares, así como otros cargos asociados a la reorganización industrial y a inversiones en alianzas.

Excluyendo estos elementos, el beneficio operativo ajustado (EBIT ajustado) alcanzó 6 mil 800 millones, por debajo de los 10 mil 200 millones de 2024 .

El presidente y consejero delegado de Ford, Jim Farley, declaró en un comunicado que la empresa "tomó decisiones estratégicas difíciles pero críticas" que la permitirán tener un futuro "más fuerte". "De aquí en adelante, seguiremos construyendo sobre nuestros fuertes cimientos para conseguir nuestro objetivo del 8% de margen de EBIT ajustado para 2029", añadió.

Ford dijo que prevé un EBIT ajustado de entre 8 mil y 10 mil millones de dólares para 2026 y unos gastos de capital de entre 9 mil 500 y 10 mil 500 millones de dólares a lo largo del año.

Ventas por división

Por divisiones, Ford Pro, dedicada a vehículos y servicios comerciales, generó más de 66 mil 300 millones de dólares en ingresos y 6 mil 843 millones de EBIT, gracias a las furgonetas Transit y las camionetas "pick-up" Super Duty en EU.

Ford Blue, que desarrolla y produce vehículos con motores de combustión, aportó 101 mil millones de dólares y un EBIT de 3.024 millones, mientras que Ford Model e, dedicada a vehículos eléctricos, tuvo unos ingresos de 6 mil 700 millones de dólares y redujo sus pérdidas anuales a 4 mil 806 millones, una mejora de 300 millones respecto a 2024.

Ford Credit, el brazo financiero de la compañía, elevó su beneficio antes de impuestos a 2 mil 600 millones, un 55% más interanual. En el cuarto trimestre, Ford registró ingresos de 45 mil 900 millones, un 5% menos que un año antes, y una pérdida neta de 11.064 millones, frente a ganancias en el mismo periodo de 2024, por el impacto de los cargos extraordinarios.

El EBIT ajustado trimestral fue de 1 mil millones, inferior a los 2 mil100 millones del año previo. En total, Ford vendió 4 millones 395 mil vehículos en 2025, un 2% menos que el año anterior.

