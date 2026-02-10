SAT promete NO MOLESTAR a quienes reciban dinero, pero que sea inferior a este monto

En febrero de 2026, recibir dinero no implica de forma automática una revisión por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La autoridad fiscal distingue entre el origen y la forma en que se reciben los recursos, por lo que no todos los movimientos bancarios generan alertas. Con el aumento de transferencias, remesas y depósitos derivados de ventas ocasionales o apoyos familiares, la clave para evitar problemas está en el monto, el tipo de ingreso y si el dinero llega por medios electrónicos o en efectivo .

En el caso de las transferencias electrónicas, como las realizadas a través del sistema SPEI, el SAT no establece un límite máximo que obligue a declarar por sí mismo. Estas operaciones pueden rastrearse con facilidad, ya que permiten identificar quién envía el dinero y bajo qué concepto, por lo que recibir cantidades elevadas no activa de manera inmediata una fiscalización. Los topes aplicables dependen únicamente de las políticas internas de cada institución bancaria y no de una restricción fiscal directa.

El panorama cambia cuando los recursos se reciben en efectivo. La normativa vigente obliga a los bancos a reportar al SAT los depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos , ya sea en una sola operación o como monto acumulado durante un mes. Mientras los ingresos en efectivo se mantengan por debajo de ese umbral, no existe un aviso automático a la autoridad tributaria y, por lo tanto, no se genera una intervención directa.

Superar los 15 mil pesos en efectivo no es ilegal ni constituye un delito, pero sí abre la posibilidad de que el SAT solicite información adicional para verificar el origen del dinero. En estos casos, el contribuyente debe poder demostrar la procedencia lícita de los recursos mediante facturas, recibos, contratos o comprobantes fiscales digitales, según la naturaleza del ingreso.

Cuando el dinero proviene de remesas o apoyos familiares, estas pueden estar exentas de impuestos si proceden de familiares directos, como padres, hijos o cónyuge, o si se consideran donaciones cuyo monto anual no exceda el equivalente a tres salarios mínimos de la región. En otros supuestos, dichos ingresos deben declararse y pueden generar obligaciones fiscales . En síntesis, durante 2026 el principal foco de vigilancia del SAT seguirá siendo el efectivo, mientras que los movimientos electrónicos, por sí solos, no representan un riesgo fiscal inmediato.

