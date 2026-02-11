Miércoles, 11 de Febrero 2026

Economía |

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 11 de febrero

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 11 de febrero. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta segunda semana de febrero de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 11 de febrero de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 4 de febrero por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Jitomate saladette a $16.90 por kilo
  • Naranja Valencia $16.90 por kilo
  • Pepino $16.90 kg por kilo
  • Calabaza italiana a $16.90 por kilo
  • Sandía Charleston $14.90 por kilo
  • Chayote a $19.90 por kilo
  • Cebolla Blanca $24.90 por kilo
  • Jícama $29.90 kg por kilo
  • Toronja sangría $29.90 kg por kilo
  • Plátano macho $42.90 kg por kilo
  • Mandarina $49.90 por kilo
  • Guayaba $49.90 kg por kilo
  • Fresa por charlo a $79.90 pesos
  • Nectarina a $79.90 por kilo
  • Uva blanca sin semilla $98.90 kg por kilo
  • Plátano Tabasco $28.90 por kilo
  • Aguacate Hass $49.90 por kilo
  • Mango ataulfo a $59.90 por kilo
  • Espinacas a $7.90 por pieza
  • Zanahoria a $21.90 por kilo
  • Nopales $29.90 por kilo
  • Brócoli $39.90 kg por kilo
  • Chile serrano $39.90 por kilo
  • Pimiento serrano a $39.90 por pieza
  • Kiwi a $98.50 por kilo
  • Piña Miel $19.90 por kilo
  • Jitomate bola a $19.90 por kilo
  • Melón chino a $29.90 por kilo
  • Pera de Anjou a $39.90 por kilo
  • Papaya maradol a $39.90 por kilo
  • Manzana Red Delicious a $39.90 por kilo

Carnes, pollos y pescados

  • Pierna de cerdo sin hueso a $124.70 por kilo
  • Molida de res 80/20 a $229.70 pesos
  • Filete de salmón a $399 por kilo
  • Camarón chico sin cabeza a $279 por kilo

