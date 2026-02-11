Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 11 de febrero

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta segunda semana de febrero de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 11 de febrero de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 4 de febrero por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Jitomate saladette a $16.90 por kilo

Naranja Valencia $16.90 por kilo

Pepino $16.90 kg por kilo

Calabaza italiana a $16.90 por kilo

Sandía Charleston $14.90 por kilo

Chayote a $19.90 por kilo

Cebolla Blanca $24.90 por kilo

Jícama $29.90 kg por kilo

Toronja sangría $29.90 kg por kilo

Plátano macho $42.90 kg por kilo

Mandarina $49.90 por kilo

Guayaba $49.90 kg por kilo

Fresa por charlo a $79.90 pesos

Nectarina a $79.90 por kilo

Uva blanca sin semilla $98.90 kg por kilo

Plátano Tabasco $28.90 por kilo

Aguacate Hass $49.90 por kilo

Mango ataulfo a $59.90 por kilo

Espinacas a $7.90 por pieza

Zanahoria a $21.90 por kilo

Nopales $29.90 por kilo

Brócoli $39.90 kg por kilo

Chile serrano $39.90 por kilo

Pimiento serrano a $39.90 por pieza

Kiwi a $98.50 por kilo

Piña Miel $19.90 por kilo

Jitomate bola a $19.90 por kilo

Melón chino a $29.90 por kilo

Pera de Anjou a $39.90 por kilo

Papaya maradol a $39.90 por kilo

Manzana Red Delicious a $39.90 por kilo

Carnes, pollos y pescados

Pierna de cerdo sin hueso a $124.70 por kilo

Molida de res 80/20 a $229.70 pesos

Filete de salmón a $399 por kilo

Camarón chico sin cabeza a $279 por kilo

