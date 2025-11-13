Costco: Así puedes obtener un descuento de hasta 8 mil pesos en línea

Durante los días de exclusivos de descuentos Pre-Navideños de Costco, la tienda estadounidense con gran presencia en México ofrece una atractiva oportunidad para sus socios: obtener un cupón de descuento de hasta 8 mil pesos.

La campaña mencionada se desarrolla tanto en los puntos físicos de venta como en la página web oficial de Costco México del 10 al 23 de noviembre, anticipándose al inicio del periodo del Buen Fin 2025, que comenzó este jueves.

Este evento está dirigido a los consumidores con membresía que planean adelantar la compra de regalos por la época decembrina, ofreciendo descuentos especiales y distintas oportunidades de pago en una amplia gama de productos.

De este modo, aunque la tienda con formato de club de precios no participa directamente en el Buen Fin, implementa su propia estrategia para consentir a sus clientes y atraer un mayor número de ventas durante esta temporada del año.

¿Cómo obtener un descuento de hasta 8 mil pesos en Costco?

A través de sus redes oficiales, la cadena de almacenes mayoristas informó que sus socios podrán ser acreedores a un cupón de descuento de hasta 8 mil pesos mexicanos al pagar con Tarjeta de Crédito Costco Banamex en línea, dentro del periodo especial de descuentos antes mencionado. Esto quiere decir que la promoción se encontrará vigente hasta el próximo domingo 23 de noviembre.

Para aprovechar esta oportunidad, es necesario que el cliente, tras seleccionar su Tarjeta de Crédito Costco Banamex como forma de pago, añada también el código de descuento correspondiente al monto de su compra en:

El descuento de 2 mil aplica en compra mínima de 10 mil pesos con el código VS087.

El descuento de 4 mil aplica en compra mínima de 20 mil pesos con el código VS088.

El descuento de 6 mil aplica en compra mínima de 30 mil pesos con el código VS089.

El descuento de 8 mil aplica en compra mínima de 40 mil pesos con el código VS090.

Cabe decir que los cupones no son acumulables con otras promociones ni códigos de descuentos, además, esta oportunidad está limitada a 1 cupón por socio, por monto, por día, durante toda la promoción.

Para conocer más de los términos y condiciones para los cupones de descuento, visita la página www.costco.com.mx.

Pasos para obtener un descuento de hasta 8 mil pesos en Costco

1. Ingresa a www.costco.com.mx e inicia sesión con tu correo electrónico y contraseña registrados

2. Antes de añadir productos al carrito, asegúrate de tener seleccionado como método de pago tu Tarjeta de Crédito Costco Banamex

3. Agrega al carrito los artículos que deseas comprar

4. Cuando hayas seleccionado todos los productos de tu compra, ve a tu Carrito de Compras y selecciona la opción Pagar

5. Completa la información de tu tarjeta

6. Ingresa el código de promoción y da clic en aplicar

7. Selecciona Procesar el Pago

Al concluir estos pasos, tu orden habrá sido creada y podrás ver reflejado el descuento en el total de la compra.

Con información de Costco México…

