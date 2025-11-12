El caso del alcalde asesinado de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, sigue avanzando y se revelan más detalles del momento en el que un hombre le quitó la vida. Todo, a razón de algunos videos del momento que circulan por redes sociales.

Tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, la noche del 1 de noviembre, el joven que le disparó al menos siete veces fue abatido en el lugar tras un forcejeo con los escoltas del alcalde.

En un video que dura 24 segundos se aprecia como, 13 segundos después de que se escuchan los disparos contra el alcalde, algunos de los integrantes del equipo de seguridad de Manzo se abalanzan contra un hombre de sudadera blanca y pantalón negro, presuntamente el joven que perpetró el homicidio del alcalde de Uruapan.

En la grabación se observa como al menos ocho uniformados tratan de someter al perpetrador del ataque, lo jalonean; entre los gritos de la multitud, se escucha una detonación de arma de fuego y el sujeto cae tendido en el pasto.

En otro de los videos, difundidos en redes sociales, con duración de 3 minutos con 59 segundos, se ve a una persona tirada en el suelo, con pantalón negro y suéter blanco, rodeado de al menos cuatro escoltas; un hombre se acerca y pregunta: "¿Él fue verdad?" y uno de los guardias del alcalde responde: "Sí, este fue, sí, se fue corriendo a un lado el hijo de su pu...".

En esa misma grabación, otra persona le pregunta: "¿Quién te mandó hijo de tu…?", sin embargo, el agresor no emite ningún sonido, sólo se observa que respira.

¿Qué se investiga en el caso Carlos Manzo?

Ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que no se descartará ninguna línea de investigación, aunque hasta el momento el móvil apunta a la delincuencia organizada, y no a un ataque motivado por razones políticas .

"Ahorita están avanzando los peritajes y las declaraciones en la fiscalía local. Ayer hablé con el fiscal general de la República y hoy tendremos otra valoración. En su momento, el propio fiscal informará si el caso será atraído o no. Pero lo que tenemos al momento es delincuencia organizada", precisó.

García Harfuch enfatizó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene autonomía en sus decisiones, aunque hay coordinación constante con el gobierno federal.

OA