El fin de semana más barato del año ha iniciado: El Buen Fin 2025. Las personas no pueden esperar para aprovechar los mejores descuentos que las tiendas, tanto en línea como en físico, ofrecen. Pero ¿hay alguna hora en especial para conseguir las mejores ofertas? A continuación te decimos todo lo que sabemos.

¿A qué hora es mejor comprar durante el Buen Fin 2025?

Una hora ideal para conseguir ofertas en las tiendas físicas es durante su hora de apertura, ya que así es más probable que encuentres los productos que deseas. Los horarios dependen de cada tienda, por lo que se recomienda consultarlos con antelación en la página web oficial del negocio de tu interés. Aquí te dejamos los horarios en los que comienzan los descuentos y promociones en algunas de las tiendas más populares que participan este año.

Ofertas del Buen Fin 2025 en Liverpool y Sears

En tiendas físicas, Liverpool tiene un horario de atención en sus sucursales de 10:00 am a 10:00 pm. Por otro lado, Sears adelantó las ofertas, por lo que ya puedes encontrarlas desde este momento.

¿Cuándo inicia el Buen Fin 2025?

El Buen Fin 2025 inició a partir de las 00:00 horas de este jueves 13 de noviembre para las tiendas en línea de diferentes negocios. En el caso de las tiendas físicas, recuerda que los descuentos comenzarán dependiendo del horario de apertura de cada establecimiento. Cabe destacar que algunas tiendas han ampliado sus horarios tanto de apertura como de cierre para esta edición.

El que diferentes tiendas ofrecen la opción de vender en físico y en línea representa otra oportunidad para realizar tus compras sin preocuparte por el horario. Sin embargo, entre más pronto busques ofertas, será más probable que encuentres lo que deseas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS