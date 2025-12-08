SAT: ¿Quiénes deben presentar su declaración anual al inicio de 2026?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, a partir del 1 de enero de 2026, las personas morales estarán obligadas a presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, cuyo plazo concluye el 31 de marzo de 2026 a las 23:59 horas.Como apoyo para el cumplimiento oportuno, el organismo puso en operación desde el 1 de diciembre un simulador en línea, disponible exclusivamente para empresas inscritas en el Régimen General y el Régimen Simplificado de Confianza (Resico).El SAT recordó que algunos contribuyentes cuentan con fechas límite particulares:La herramienta muestra la información registrada durante 2025, ya precargada para facilitar el llenado. Entre los datos disponibles se incluyen:El SAT aclaró que este simulador no está disponible para personas físicas, ya que está destinado únicamente a empresas con obligaciones fiscales corporativas.Las personas morales deberán contar con:Con esta información, las empresas pueden revisar anticipadamente su situación fiscal y prepararse para presentar su declaración desde el inicio de 2026.SV