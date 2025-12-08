SAT: ¿Quiénes deben presentar su declaración anual al inicio de 2026?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, a partir del 1 de enero de 2026, las personas morales estarán obligadas a presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, cuyo plazo concluye el 31 de marzo de 2026 a las 23:59 horas.

Como apoyo para el cumplimiento oportuno, el organismo puso en operación desde el 1 de diciembre un simulador en línea , disponible exclusivamente para empresas inscritas en el Régimen General y el Régimen Simplificado de Confianza (Resico).

El SAT recordó que algunos contribuyentes cuentan con fechas límite particulares:

Sociedades en proceso de liquidación: hasta el 19 de enero de 2026.

Personas morales sin fines de lucro: hasta el 16 de febrero de 2026.

El resto de las personas morales deberán declarar dentro del periodo general: 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

¿Qué permite hacer el simulador?

La herramienta muestra la información registrada durante 2025, ya precargada para facilitar el llenado. Entre los datos disponibles se incluyen:

Pagos provisionales presentados y cubiertos.

PTU entregada.

Retenciones efectuadas y pagadas.

CFDI relacionados con devoluciones, descuentos y bonificaciones.

Remanentes de ejercicios previos, como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos y subsidio para el empleo.

El SAT aclaró que este simulador no está disponible para personas físicas, ya que está destinado únicamente a empresas con obligaciones fiscales corporativas.

Requisitos para usar el simulador

Las personas morales deberán contar con:

RFC activo

Contraseña del SAT o e.firma vigente

Buzón Tributario actualizado

CFDI emitidos y recibidos del ejercicio 2025

Con esta información, las empresas pueden revisar anticipadamente su situación fiscal y prepararse para presentar su declaración desde el inicio de 2026.

SV