El pasado jueves 4 de diciembre, el actor estadounidense Richard Gere se presentó en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara como invitado del programa FIL Pensamiento. Durante su participación en la conferencia Compasión en acción: una custodia compartida del planeta que deja que la naturaleza y la comunidad nos muestre el camino, elogió a la Presidenta Claudia Sheinbaum .

Acompañado por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena , la conversación inició con una reflexión que marcó el tono del diálogo: “ Creo que podemos ver la mayoría de las cosas que experimentamos de una forma u otra. Podemos ser muy pesimistas y ver esto como el fin del mundo, o podemos verlo como un verdadero desafío .”

Desde ese punto, el actor estadounidense condujo a la audiencia por un análisis directo sobre crisis política, liderazgo global y responsabilidad ciudadana.

El eje político surgió cuando Bárcena mencionó la “ realidad caótica, inestable e incierta ” que atribuyó a la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos . El actor tomó la palabra sin matices y dijo: “ Como estadounidense, me avergüenzo profundamente de este presidente. No quiero que eso sea un aplauso, porque es un desafío para todos. ”

Añadió, además, una valoración sobre el escenario internacional al mencionar a “ Orban, a Putin, a Netanyahu ” como líderes con fuerte influencia sobre la configuración actual de tensiones globales.

Sobre la Presidenta de México, el protagonista de " Mujer Bonita " decidió incluirla en su discurso para reconocerle su manera para lidiar con su homólogo Donald Trump.

" Su presidenta es increíble por cómo lidia con este tipo (Trump), así que le aplaudo ", aseveró.

Argumentó que, actualmente, tenemos el reto de defender el mundo en el que queremos vivir, al señalar que “ los malos del planeta nos están desafiando a defender lo que realmente somos. ”

El actor indicó que " necesitamos más mujeres líderes en el mundo, porque suelen representar la compasión y la sabiduría, porque el corazón cálido es parte de su naturaleza, es la evolución de las emociones ", agregó.

