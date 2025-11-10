La Fiscalía de Jalisco anunció en días recientes que el Estado ha pasado del primer al cuarto lugar en los registros de personas desaparecidas en lo que va del 2025. A lo anterior también se añade que ha dejado de ser el primer lugar en el acumulado histórico del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Hasta el momento, este octubre se posiciona como el mes con menos reportes de desaparecidos. Además, y de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el estado jalisciense encabeza la segunda posición del acumulado histórico, solo por debajo del Estado de México.

Una tendencia a la baja

Fue entre enero y octubre, que Jalisco se ubicó en la cuarta posición solo por número de desapariciones, por debajo del Estado de México que registró 5 mil 55 casos, Nuevo León con 2 mil 618 y Ciudad de México con 2 mil 590.

De acuerdo con la versión pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD), entre el 1 de enero y el 31 de octubre, en Jalisco desaparecieron 2 mil 309 personas —lo que representa una reducción de 16.1% respecto al mismo periodo de 2024, cuando fueron registrados 2 mil 751 casos, y del 42.7% en comparación con 2019 que concentró 4 mil 27 casos—.

Asimismo, y retomando lo anterior, octubre solo tuvo 234 casos de reportes por desaparición, cifra inferior a los 299 casos reportados en 2024 del mismo mes; y la más baja registrada para octubre durante los últimos siete años. Lo cual confirma que 2025 ha sido el año con menos desapariciones registradas desde 2019, una tendencia sostenida a la baja en, por lo menos, los últimos tres años.

Durante los primeros diez meses del año presente, han sido localizadas mil 394 de las 2 mil 309 personas reportadas como desaparecidas en el mismo periodo, lo que equivale a una eficacia de localización de 60.4%; porcentaje que rebasa al 55.9% registrado en 2024 y al 52.9% de 2019, lo que demuestra una tendencia de mejora en los procesos de búsqueda y localización en el estado jalisciense.

Personas desaparecidas entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025 por entidad federativa

Estado de México: 5 mil 55 personas

5 mil 55 personas Nuevo León: 2 mil 618 personas

2 mil 618 personas Ciudad de México: 2 mil 590 personas

2 mil 590 personas Jalisco: 2 mil 309 personas

2 mil 309 personas Guanajuato: Mil 812 personas

Mil 812 personas Puebla: Mil 664 personas

Mil 664 personas Sonora: Mil 326 personas

Mil 326 personas Sinaloa: Mil 259 personas

Mil 259 personas Hidalgo: Mil 86 personas

Mil 86 personas Baja California: Mil 63 personas

A pesar de los pequeños avances, el Gobierno de Jalisco reitera que la desaparición de personas es uno de los temas más urgentes a tratar en el estado y todo el país.

