Peso mexicano cierra con ligera pérdida en el último día de octubre

La divisa americana refleja cautela del mercado ante la desaceleración económica en México

Por: Elsy Angélica Elizondo

El peso mexicano tuvo una baja del 0.23% al cierre de jornada de este 31 de octubre. CANVA

El dólar estadounidense cerró la última sesión cambiaria con un precio promedio de 18.57 pesos mexicanos, lo que representa un ligero incremento del 0.23% frente al cierre anterior, cuando se ubicó en 18.53 pesos, según datos de Dow Jones. 

Durante la última semana, la divisa norteamericana acumuló una ganancia del 0.94%, aunque en comparación anual todavía muestra una caída del 10.1%. 

Este comportamiento del tipo de cambio responde a la prudencia de los inversionistas tras conocerse que el PIB de México retrocedió 0.3% trimestral en el tercer trimestre, marcando su segunda contracción desde 2021. 

El descenso se atribuye a una caída del 1.5% en la producción industrial y a un estancamiento del sector servicios, mientras que el crecimiento anual se moderó a solo 0.2%, evidenciando un enfriamiento económico. 

En cuanto al comportamiento reciente, el dólar acumula cinco jornadas consecutivas al alza, y la volatilidad de la última semana ha sido notablemente menor que la registrada en los últimos doce meses, lo que sugiere un mercado más estable y con menores fluctuaciones en esta fase. 

