El dólar estadounidense cerró la última sesión cambiaria con un precio promedio de 18.57 pesos mexicanos , lo que representa un ligero incremento del 0.23% frente al cierre anterior, cuando se ubicó en 18.53 pesos, según datos de Dow Jones.

Durante la última semana, la divisa norteamericana acumuló una ganancia del 0.94%, aunque en comparación anual todavía muestra una caída del 10.1%.

Este comportamiento del tipo de cambio responde a la prudencia de los inversionistas tras conocerse que el PIB de México retrocedió 0.3% trimestral en el tercer trimestre, marcando su segunda contracción desde 2021.

El descenso se atribuye a una caída del 1.5% en la producción industrial y a un estancamiento del sector servicios, mientras que el crecimiento anual se moderó a solo 0.2%, evidenciando un enfriamiento económico.

En cuanto al comportamiento reciente, el dólar acumula cinco jornadas consecutivas al alza , y la volatilidad de la última semana ha sido notablemente menor que la registrada en los últimos doce meses, lo que sugiere un mercado más estable y con menores fluctuaciones en esta fase.

