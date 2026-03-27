La mañana de este viernes 27 de marzo, el precio del dólar es de 18.01 pesos por unidad en promedio, con una ganancia del 0.44 por ciento, de acuerdo a Bloomberg. El peso registra una caída del 0.42 por ciento.

La divisa estadounidense es impulsada ante la incertidumbre de inversionistas que buscaban refugio ante la intensificación de la guerra en Medio Oriente.

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Peso frente al dólar HOY 27 de marzo

La mañana de este viernes 27 de marzo, el peso cae por tercera sesión consecutiva ante el fortalecimiento del dólar. La moneda se cotiza en 18.01 unidades, que representa una caída del 0.42 por ciento.

Esta depreciación de la moneda mexicana se debe a una combinación de factores externos, como la incertidumbre en los mercados internacionales de materias primas, agregado al conflicto de Medio Oriente.

Dólar FIX en el DOF este viernes 27 de marzo de 2026

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es de 17.7957 pesos por dólar para este viernes 27 de marzo.

¿Cómo cerró el peso frente al dólar ayer 26 de marzo?

El pasado jueves 26 de marzo, el peso se depreció con un por ciento, cerrando la jornada en 17.91 unidades por dólar.

Esto tras que el Banco de México (Banxico) retomó su ciclo de recortes a la tasa clave de interés, debido a las preocupaciones por los riesgos altos de inflación global derivados de la guerra en Medio Oriente.

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Tipo de cambio del dólar en bancos hoy viernes 27 de marzo

Banco Compra Venta Afirme 16.90 18.50 Banco Azteca 16.60 18.54 BBVA Bancomer 17.10 18.23 Banorte 16.65 18.15 Banamex 17.40 18.38 Scotiabank 15.70 19.30

Con información de Bloomberg.

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