La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes 27 de abril del 2026 un 0.56 %, pero a pesar de la baja cerró la semana con un avance acumulado del 3.98 % para colocar su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), en 66 mil 685.76 unidades.

Con la ganancia semanal, el mercado mexicano rompió una racha de cinco semanas con cierres negativos.

¿A qué se debe la ganancia semanal en la Bolsa Mexicana de Valores?

"En el mercado de capitales se observó un desempeño mixto, en parte debido a correcciones al alza al comienzo de la semana, ante noticias sobre negociaciones entre Estados Unidos e Irán", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC "registró una ganancia semanal del 3.98 % luego de caer durante cinco semanas consecutivas, en las que acumuló un retroceso de 10.27 por ciento".

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Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que el IPC cerró la sesión del viernes con una baja, movimiento que ubicó el rendimiento en lo que va de marzo en -6.6 % y en lo que va del año en +3.7 por ciento.

¿Cómo cerró el peso mexicano HOY, viernes 27 de marzo del 2026?

En la sesión, el peso mexicano se depreció un 1 % frente al dólar, cotizando en 18.13 unidades por billete verde frente a los 17.95 de la sesión anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 252.3 millones de títulos por un importe de 27 mil 076 millones de pesos; por otro lado, de las 691 empresas que cotizaron en la sesión, 303 cerraron con sus precios al alza, 362 registraron pérdidas y 26 se mantuvieron sin cambios.

JM

