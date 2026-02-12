Pemex reactiva emisiones en la BMV luego de siete años de ausencia

La empresa estatal Petróleos Mexicanos volvió este jueves al mercado interno de deuda luego de siete años, mediante una colocación conjunta de certificados bursátiles por hasta 31 mil 500 millones de pesos (1 mil 750 millones de dólares), con el objetivo de cubrir compromisos financieros.

De acuerdo con el prospecto difundido en la Bolsa Mexicana de Valores, los recursos captados se integrarán en su totalidad a la tesorería de la empresa productiva del Estado y se destinarán a liquidar pasivos con vencimiento en 2026 que no fueron contratados durante 2025.

La transacción considera tres emisiones, identificadas con las claves PEMEX 26, PEMEX 26-2 y PEMEX 26U, colocadas de manera conjunta y con plazos que van de cinco a diez años.

En cuanto al riesgo crediticio, la operación obtuvo evaluaciones locales elevadas, con calificaciones “mxAAA” por parte de S&P Global Ratings, “AAA.mx” de Moody’s Local México, así como HR Ratings (HR AAA).

Como parte de la operación, el DICI identifica como representante común a Banco Multiva y como intermediarios colocadores líderes a casas de bolsa de Banorte, BBVA México, Monex, Santander México y Scotia Inverlat, entre otras.

La colocación forma parte de un programa autorizado por hasta 100 mil millones de pesos (5 mil 800 millones dólares), inscrito de manera preventiva en el Registro Nacional de Valores (RNV), lo que le permite a Pemex realizar emisiones subsecuentes sin tener que tramitar un nuevo registro cada vez que acude al mercado.

La petrolera mexicana aseguró a comienzos de febrero que está incrementando su fortaleza y sostenibilidad financiera, tras reducir su deuda en 2025 a su nivel mínimo en 11 años y elevar la inversión productiva, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la soberanía energética.

Actualmente, es la petrolera estatal más endeudada del mundo, con compromisos acumulados por 84 mil 500 millones de dólares.

YC