La mañana de este jueves 21 de mayo, el peso se mantiene estable frente al dólar. La divisa estadounidense inicia la jornada cotizándose en 17.28 pesos por unidad, de acuerdo con Bloomberg, con una pérdida del 0.47 por ciento.

Este avance es impulsado por una mejora tras que medios iraníes reportaron que Irán revisaba una propuesta de acuerdo con EU para poner fin a la guerra.

¿Cómo cerró el dólar el 1 de junio de 2026?

El pasado lunes 1 de junio el peso registró un retroceso en el tipo de cambio con el dólar estadounidense. De acuerdo a Banxico, el cierre del dólar del lunes 1 de junio de 2026 fue de 17.3595 pesos por divisa estadounidense.

El peso mexicano se depreciaba el día de ayer mientras los inversionistas esperaban la publicación durante la semana de una serie de datos clave del mercado laboral en Estados Unidos y probables novedades sobre las conversaciones de paz en Medio Oriente.

Tipo de cambio FIX en el DOF hoy martes 2 de junio

Hoy, jueves 21 de mayo, el tipo de cambio FIX, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) , es de 17.3780 pesos por dólar .

Tipo de cambio del dólar hoy martes 2 de junio en bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 16.30 17.89 BBVA Bancomer 16.51 17.65 Banorte 16.10 17.70 Banamex 16.82 17.78 Scotiabank 16.80 17.90

Recuerda que el tipo de cambio del dólar puede variar en el transcurso del día; se recomienda mantenerse informado constantemente sobre su valor.

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