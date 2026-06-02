Tianguis de frutas y verduras a Precio Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 4 de julio

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana, tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha; sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recogerlo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 4 de junio de 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

Piña Miel a $20.00 el kilo

Pera de Anjou en bolsa a $35.00 el kilo

Manzana Red Delicious en bolsa a $39.00 el kilo

Manzana Pink Lady en bolsa a $39.00 el kilo

Aguacate Hass a $29.00 la malla

Cebolla blanca a $24.00 la malla

Jitomate Saladet a $55.00 el kilo

Nopal a $42.90 el kilo

Melón Chino a $25.00 el kilo

Pepino a $22.00 el kilo

Limón agrio a $35.00 la malla

Manzana Fuji en bolsa a $35.00 el kilo

Perón Golden en bolsa a $53.00 el kilo

Manzana Red Delicious a $38.90 el kilo

Piña Miel a $20.00 el kilo

Cebolla blanca a $25.00 el kilo

Aguacate Hass a $55.00 el kilo

Tomate verde a $42.90 la malla

Tomate verde a $46.90 el kilo

Jícama a $30.00 el kilo

Papa blanca a $62.00 el kilo

Limón sin semilla a $40.00 el kilo

Naranja a $30.00 el kilo

Toronja a $29.00 el kilo

Mandarina a $35.00 el kilo

Manzana Gala a $53.00 el kilo

Manzana Red Delicious a $39.00 el kilo

Manzana Granny Smith a $58.00 el kilo

Perón Golden a $58.00 el kilo

Pera Bosc a $35.00 el kilo

Pera de Anjou a $48.00 el kilo

Durazno importado a $89.00 el kilo

Nectarina a $89.00 el kilo

Mamey a $47.90 el kilo

Ciruela a $84.00 el kilo

Sandía a $15.00 el kilo

Papaya a $41.90 el kilo

Mango Ataúlfo a $34.00 el kilo

Guayaba a $50.00 el kilo

Plátano Chiapas a $21.00 el kilo

Chile Serrano a $84.00 el kilo

Chile Cuaresmeño a $28.00 el kilo

Calabaza Japonesa a $34.90 el kilo

Zanahoria a $18.00 el kilo

Brócoli a $62.00 el kilo

Ejote a $64.00 el kilo

Chayote sin espinas a $38.90 el kilo

Lechuga Romana a $22.00 la pieza

Elote blanco a $14.50 la pieza

Betabel a $38.90 el kilo

Epazote a $16.90 el manojo

Acelga a $12.90 el manojo

Espinaca a $13.90 el manojo

Cilantro a $12.90 el manojo

Uva verde a $99.00 el kilo

Uva Red Globo a $98.00 el kilo

Carnes y proteínas

Pierna con Muslo de Pollo corte americano a $35.00 el kilo

Pollo entero a $36.00 el kilo

Pechuga de Pollo corte americano a $47.00 el medio kilo

Pechuga de Pollo con hueso a $74.00 el medio kilo

Milanesa de Pollo congelada a $79.00 el medio kilo

Milanesa de Pechuga fresca a $89.00 el medio kilo

Variedad de Pollo empanizado Bachoco Prácticos a $48.00 el empaque de 500

g.Nachos de Pollo a $1.00 la pieza

g.Nachos de Pollo a $1.00 la pieza Pierna de Cerdo con hueso a $57.00 el kilo

Chuleta ahumada de Cerdo a $65.00 el medio kilo

Carne Molida Especial de Res y Cerdo Mezquite a $84.00 el empaque de 720 g

Arrachera de Res Marinada Marketside a $185.00 el empaque de 600 g

Otros

Rosca de chocolate, cajeta, leche condensada, nuez o marmoleada a $79

Dona de chocolate o dona rosa a $10

Pizza mexicana, hawaiana o pepperoni a $75

Bañadito pastel 3 leches a $35

Pastelicioso a $88

Aurrerá Salchichas con pavo 500 gr a $25

Fud queso americano y queso crema a $30

Zwan Jamón de pavo y cerdo a granel 250 gr a $50

Great value Jamón de pavo tipo Virginia 250gr a $45

Queso gouda a granel 250 gr a $46

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Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

Pizza hawaiana

Pizza de queso

Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $79 pesos con el paquete disponible.

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