Martes, 02 de Junio 2026

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Tianguis de frutas y verduras a Precio Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 4 de julio

Recuerda que puedes realizar tu pedido en Bodega Arrerá y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda; ¡corre y aprovecha las ofertas y descuentos!

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El Tianguis de Frutas y Verduras de Bodega Aurrera permite que las ofertas semanales duren por varios días. EL INFORMADOR / ARCHIVO / ESPECIAL / FACEBOOK Bodega Aurrrera

El Tianguis de Frutas y Verduras de Bodega Aurrera permite que las ofertas semanales duren por varios días. EL INFORMADOR / ARCHIVO / ESPECIAL / FACEBOOK Bodega Aurrrera

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana, tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha; sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recogerlo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 4 de junio de 2026.

Lee: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

  • Piña Miel a $20.00 el kilo
  • Pera de Anjou en bolsa a $35.00 el kilo
  • Manzana Red Delicious en bolsa a $39.00 el kilo
  • Manzana Pink Lady en bolsa a $39.00 el kilo
  • Aguacate Hass a $29.00 la malla
  • Cebolla blanca a $24.00 la malla
  • Jitomate Saladet a $55.00 el kilo
  • Nopal a $42.90 el kilo
  • Melón Chino a $25.00 el kilo
  • Pepino a $22.00 el kilo
  • Limón agrio a $35.00 la malla
  • Manzana Fuji en bolsa a $35.00 el kilo
  • Perón Golden en bolsa a $53.00 el kilo
  • Manzana Red Delicious a $38.90 el kilo
  • Piña Miel a $20.00 el kilo
  • Cebolla blanca a $25.00 el kilo
  • Aguacate Hass a $55.00 el kilo
  • Tomate verde a $42.90 la malla
  • Tomate verde a $46.90 el kilo
  • Jícama a $30.00 el kilo
  • Papa blanca a $62.00 el kilo
  • Limón sin semilla a $40.00 el kilo
  • Naranja a $30.00 el kilo
  • Toronja a $29.00 el kilo
  • Mandarina a $35.00 el kilo
  • Manzana Gala a $53.00 el kilo
  • Manzana Red Delicious a $39.00 el kilo
  • Manzana Granny Smith a $58.00 el kilo
  • Perón Golden a $58.00 el kilo
  • Pera Bosc a $35.00 el kilo
  • Pera de Anjou a $48.00 el kilo
  • Durazno importado a $89.00 el kilo
  • Nectarina a $89.00 el kilo
  • Mamey a $47.90 el kilo
  • Ciruela a $84.00 el kilo
  • Sandía a $15.00 el kilo
  • Papaya a $41.90 el kilo
  • Mango Ataúlfo a $34.00 el kilo
  • Guayaba a $50.00 el kilo
  • Plátano Chiapas a $21.00 el kilo
  • Chile Serrano a $84.00 el kilo
  • Chile Cuaresmeño a $28.00 el kilo
  • Calabaza Japonesa a $34.90 el kilo
  • Zanahoria a $18.00 el kilo
  • Brócoli a $62.00 el kilo
  • Ejote a $64.00 el kilo
  • Chayote sin espinas a $38.90 el kilo
  • Lechuga Romana a $22.00 la pieza
  • Elote blanco a $14.50 la pieza
  • Betabel a $38.90 el kilo
  • Epazote a $16.90 el manojo
  • Acelga a $12.90 el manojo
  • Espinaca a $13.90 el manojo
  • Cilantro a $12.90 el manojo
  • Uva verde a $99.00 el kilo
  • Uva Red Globo a $98.00 el kilo

Carnes y proteínas

  • Pierna con Muslo de Pollo corte americano a $35.00 el kilo
  • Pollo entero a $36.00 el kilo
  • Pechuga de Pollo corte americano a $47.00 el medio kilo
  • Pechuga de Pollo con hueso a $74.00 el medio kilo
  • Milanesa de Pollo congelada a $79.00 el medio kilo
  • Milanesa de Pechuga fresca a $89.00 el medio kilo
  • Variedad de Pollo empanizado Bachoco Prácticos a $48.00 el empaque de 500 
    g.Nachos de Pollo a $1.00 la pieza
  • Pierna de Cerdo con hueso a $57.00 el kilo
  • Chuleta ahumada de Cerdo a $65.00 el medio kilo
  • Carne Molida Especial de Res y Cerdo Mezquite a $84.00 el empaque de 720 g
  • Arrachera de Res Marinada Marketside a $185.00 el empaque de 600 g

Otros

  • Rosca de chocolate, cajeta, leche condensada, nuez o marmoleada a $79
  • Dona de chocolate o dona rosa a $10
  • Pizza mexicana, hawaiana o pepperoni a $75
  • Bañadito pastel 3 leches a $35
  • Pastelicioso a $88
  • Aurrerá Salchichas con pavo 500 gr a $25
  • Fud queso americano y queso crema a $30
  • Zwan Jamón de pavo y cerdo a granel 250 gr a $50
  • Great value Jamón de pavo tipo Virginia 250gr a $45
  • Queso gouda a granel 250 gr a $46

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Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

  • Pizza hawaiana
  • Pizza de queso
  • Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $79 pesos con el paquete disponible.

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