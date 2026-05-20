La impresionante cifra que perdió México por culpa del gusano barrenador

El impacto es devastador y las cifras no mienten. Según Ernesto Salazar, gerente de estudios económicos del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), nuestro país ha perdido aproximadamente mil 850 millones de dólares desde finales de noviembre de 2024. ¿El motivo? La rápida propagación del gusano barrenador, una plaga parasitaria que obligó a Estados Unidos a cerrar sus puertas a la exportación de ganado vivo, dejando a los productores nacionales en una crisis sin precedentes que se mantiene activa hasta este mes de mayo de 2026.

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¿Qué pasó con los animales no exportados por el gusano barrenador?

Al no poder cruzar la frontera norte, cerca de 1.8 millones de cabezas de ganado se quedaron estancadas en territorio nacional. Esto generó un efecto dominó sumamente crítico para los ganaderos, quienes ahora deben asumir altísimos costos adicionales de alimentación, cuidados veterinarios y mano de obra. La directora general de Comecarne, Macarena Hernández, confirmó recientemente que aún no hay una fecha clara para la reapertura del mercado estadounidense, lo que mantiene al sector primario en una constante incertidumbre financiera y operativa.

De la crisis a la oportunidad: La resiliencia del ganadero mexicano

A pesar del duro golpe económico, la industria ha demostrado una capacidad de adaptación impresionante frente a la adversidad. En lugar de rendirse ante el estricto cierre fronterizo, los productores optaron por la crianza y engorda dentro de México. Esto significa que el ganado que antes se iba vivo, ahora se procesa localmente, generando un valor agregado a la carne nacional y fortaleciendo la cadena de suministro interna, un movimiento estratégico que podría cambiar las reglas del juego a largo plazo.

El futuro de la carne: ¿Qué sigue para las exportaciones?

Durante el primer trimestre de 2026, los envíos de carne de res mexicana hacia Estados Unidos aumentaron un 20%, demostrando que el sector cárnico encontró una salida sumamente rentable. Mientras la planta en Chiapas entra en operación para frenar definitivamente al gusano barrenador, los consumidores y productores deben prepararse para una nueva era en la ganadería, donde la calidad del procesamiento interno será la verdadera protagonista.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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