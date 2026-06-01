Beca Rita Cetina: ¿Qué letra cobra su pago este 2 de junio?

El último pago del ciclo escolar de la Beca Rita Cetina ya está en marcha. Para las familias con estudiantes de secundaria, es vital saber que los depósitos de mayo-junio iniciaron hoy 1 de junio. Conocer la fecha exacta de cobro permite planificar mejor los gastos antes de las vacaciones.

Esta mañana, Julio León Trujillo, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), confirmó el calendario oficial de dispersión. Este esperado anuncio es fundamental para miles de familias en México que dependen de este ingreso para solventar las necesidades educativas de los estudiantes de nivel básico.

¿Cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina?

El programa, impulsado directamente por la Secretaría de Educación Pública (SEP), tiene como objetivo principal frenar la deserción escolar a nivel nacional. Para lograrlo, otorga un apoyo económico bimestral base de mil 900 pesos por familia, sumando 700 pesos adicionales por cada estudiante extra que curse la secundaria pública dentro del mismo núcleo familiar. Los recursos que se están entregando durante estos primeros días de junio corresponden al bimestre mayo-junio de 2026.

¿Quiénes cobran la Beca Rita Cetina mañana 2 de junio?

De acuerdo con el cronograma oficial emitido por las autoridades, la dispersión de fondos se realiza de forma alfabetica según la letra del apellido paterno. Tras el pago a las letras A y B este lunes 1 de junio, mañana martes 2 de junio corresponderá el turno exclusivo a los beneficiarios cuyo apellido inicie con la letra C.

Para el resto de la semana, el calendario avanza rápidamente para cubrir a la mayor cantidad de estudiantes posible. El miércoles 3 de junio cobrarán las letras D, E y F; el jueves 4 de junio será el turno de la letra G; y finalmente, el viernes 5 de junio cerrará la primera semana de pagos con las letras H, I, J, K y L.

La segunda etapa de pagos se reanudará el lunes 8 de junio con la letra M. Posteriormente, el martes 9 cobrarán las letras N, Ñ, O, P y Q; el miércoles 10 la letra R; el jueves 11 la letra S; y el viernes 12 de junio concluirá el operativo de dispersión con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

¿Dónde y cómo retirar el dinero sin comisiones?

Todos los depósitos se realizan de forma directa y segura en las tarjetas del Banco del Bienestar asignadas a cada familia inscrita en el programa. Aunque el dinero estará disponible desde la fecha indicada en el calendario, las autoridades recalcan que no es obligatorio acudir a retirarlo el mismo día, ya que el saldo permanece seguro en la cuenta bancaria.

Además de retirar efectivo sin pagar comisiones en cualquier cajero automático o ventanilla del Banco del Bienestar, los usuarios tienen otras alternativas muy prácticas como pagar directamente en supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y negocios con terminal, o realizar transferencias mediante la aplicación móvil oficial de la institución financiera.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS