¿Buscas un crédito? Hacienda prepara cambios para hacer más fácil y rápido el proceso en los bancos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que, como parte de una estrategia para mejorar la evaluación y el seguimiento de los créditos comerciales, disminuir los procesos administrativos y reducir los costos relacionados con la regulación, se implementarán nuevas disposiciones que deberán cumplir las instituciones bancarias con el objetivo de fortalecer la estabilidad del sistema financiero y brindar mejores condiciones a los usuarios.

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A través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la dependencia publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una serie de medidas enfocadas en acelerar la digitalización y simplificar los procedimientos para la integración y gestión de expedientes crediticios.

Hacienda estableció un plazo de tres meses para que las instituciones de crédito puedan ajustar sus procedimientos internos para poder cumplir con las disposiciones anunciadas este viernes en el DOF.

Eso significa que se va acelerar la colocación de los créditos de forma más segura y rápida con la digitalización de los expedientes en los cuales las instituciones podrán reutilizar la documentación que ya tenían de sus clientes.

De ahí que dichas acciones incluyen la reutilización de documentación existente, siempre que esta se encuentre actualizada y vigente, así como la habilitación del uso de Firma Electrónica Avanzada como mecanismo de autenticación e identificación en medios digitales para la solicitud y formalización de créditos de consumo y comerciales.

Nuevas medidas permitirán trámites digitales y mayor eficiencia financiera

También se incorpora la flexibilización para que, en los créditos de consumo, las instituciones bajo sus políticas internas puedan considerar los registros de abonos y cargos de los últimos tres meses en las cuentas administradas a favor de los usuarios.

Además, se permitirá la realización de verificaciones no presenciales a través de medios electrónicos, garantizando la interoperabilidad y seguridad de la información.

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Se establece la documentación e información que deberá integrarse a los expedientes de los acreditados solicitantes de créditos al consumo y comerciales.

Por ejemplo, la identificación, seguimiento, garantías, créditos en cobranza judicial, créditos reestructurados y castigados.

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