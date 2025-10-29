Pensión Bienestar: Los programas que no recibirán pago en noviembre 2025

Con la inevitable proximidad del fin de este 2025, es bueno y necesario aclarar que no todos los programas de la Secretaría de Bienestar dispersarán sus apoyos durante noviembre. Habrá familias y beneficiarios que tendrán que aguardar hasta 2026 para recibir su monto económico, aquí te contamos los detalles.

Tal espera responde al calendario escolar, así como a la periodicidad anual de ciertos programas, como los dirigidos al sector agrícola y pesquero. De acuerdo con los calendarios de la Secretaría del Bienestar, son cinco los programas que no recibirán pago en noviembre.

Programas del Bienestar que no recibirán pagos en noviembre 2025

Beca Rita Cetina

Con un apoyo bimestral de mil 900 pesos, el primer depósito del ciclo escolar 2025-2026 se realizó durante octubre; el siguiente pago está programado hasta diciembre.

Beca Benito Juárez

Con un calendario bimestral, su primer depósito se hizo desde octubre, por lo que su último pago corresponde a diciembre.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Aquí los estudiantes reciben un pago de 5 mil 800 pesos bimestrales. Al igual que con las becas anteriores, el pago del calendario será hasta diciembre.

Producción para el Bienestar

Destinado a pequeños y medianos productores, se trata de un apoyo económico anual con montos de hasta 24 mil pesos en función del cultivo y la superficie. Su primer pago se entregó durante el primer semestre de 2025.

Bienpesca

Este programa también maneja un esquema de pagos anuales; fue en los primeros meses del año que se dispersó el apoyo de 7 mil 500 pesos a pescadores y trabajadores del sector acuícola. Su siguiente pago será hasta el 2026.

Programas del Bienestar que sí recibirán pagos en noviembre 2025

En contraste con lo anterior, aquellos programas con pago asegurado son los que mantienen su periodicidad bimestral y mensual, y que, además, son prioritarios:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Pensión Mujeres Bienestar

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

Jóvenes Construyendo el Futuro

Sembrando Vida

AO

