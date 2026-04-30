Esta mañana de este 30 de abril, el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 07:40 horas— es de 17.56 pesos por billete verde, en promedio, lo que representa un encarecimiento con respecto al día de ayer, cuando la divisa despertó a 17.40 pesos por unidad.Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 17.4948 pesos por un dólar estadounidense.El precio del dólar en México depende de factores económicos, financieros y políticos, tanto locales como extranjeros.*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.Según los datos de los bancos consultados durante la mañana de este 21 de abril, Banamex y Scotiabank son la mejor opción para la compra de dólares, mientras que para la venta de estas divisas, conviene más acudir a una sucursal de BBVA Bancomer.Toma en cuenta que la venta es el precio al que tú compras dólares (más alto), y la compra es el precio al que el banco te compra tus dólares (más bajo).Con información de DOF y Bloomberg.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF