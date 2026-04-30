En plena quincena, cuando aumenta la demanda de servicios financieros, Santander informó sobre un incidente que afecta su aplicación móvil y su sitio web , lo que ha generado complicaciones para usuarios que intentan realizar operaciones digitales. A través de un aviso oficial, la institución señaló que ya trabaja en la atención del problema.

El banco indicó que, mientras se restablece el servicio, los clientes pueden continuar realizando transacciones mediante canales físicos disponibles en todo el país, como cajeros automáticos, sucursales y corresponsales bancarios. La situación ocurre en un momento crítico del mes, cuando miles de usuarios dependen de estos servicios para el manejo de su nómina y pagos.

Alternativas para realizar operaciones

Ante la intermitencia en los canales digitales, la institución financiera recomendó a sus clientes acudir a opciones presenciales para evitar contratiempos. Entre las alternativas disponibles se encuentran más de 10 mil cajeros automáticos, así como una red de más de mil sucursales y oficinas distribuidas en distintas regiones del país.

Además, el banco recordó que cuenta con una amplia red de corresponsales bancarios (más de 41 mil puntos) donde también es posible realizar operaciones básicas como depósitos, retiros y pagos de servicios. Estas opciones buscan mantener la continuidad del servicio mientras se resuelve la falla tecnológica.

Para usuarios que dependen de transferencias electrónicas o pagos en línea, la recomendación es anticipar movimientos o, en su caso, utilizar otros medios disponibles para cumplir con sus obligaciones financieras durante este periodo.

La caída de servicios digitales en quincena tiene un impacto directo en los usuarios debido al volumen de operaciones que se concentra en estos días. La dispersión de nómina y el cumplimiento de obligaciones económicas elevan el uso de plataformas bancarias, por lo que cualquier falla puede amplificarse rápidamente.

En este escenario, las instituciones financieras suelen apoyarse en su infraestructura física para mantener la continuidad del servicio, aunque esto no siempre compensa la rapidez y comodidad de los canales digitales.

Recomendaciones ante la falla

Se sugiere evitar múltiples intentos de acceso a la aplicación, ya que esto puede agravar la saturación del sistema. También recomiendan acudir a cajeros o corresponsales para operaciones urgentes, así como mantenerse informados a través de canales oficiales.

Guardar comprobantes y verificar los movimientos realizados son medidas clave para prevenir inconvenientes adicionales durante este tipo de incidentes.

YC