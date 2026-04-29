El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, declaró que las acusaciones en contra de 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, son parte del compromiso por "hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho" .

El comunicado de la dependencia que encabeza el funcionario de EU declaró que "combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional" es una prioridad compartida entre ambas naciones, como en reiteradas ocasiones lo ha señalado el Gobierno de México.

Comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos en México. X / @USAmbMex

Un proceso legal en común

Ronald Johnson, a través del comunicado, declaró que estos cargos en contra de los funcionarios mexicanos fueron presentados por la Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Sentenció que la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambas naciones, "será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción" del país del norte .

Además, aseguró que este proceso se llevaría a cabo en conjunto con las autoridades mexicanas, sin especificar cuáles de estas estarían involucradas.

"Los Estados Unidos continuarán trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de México para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad de nuestros pueblos".

Por último, el gobierno de EU declaró que mantiene su compromiso con la relación bilateral basada en "la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el Estado de derecho" .

El comunicado puntualizó que, por el momento, no se pueden compartir más detalles "específicos" de las imputaciones y el proceso legal para los 10 funcionarios involucrados.

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FF