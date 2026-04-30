Bolsa Mexicana cae 1.1 % en abril 2026 y liga dos meses a la baja

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se apuntó este jueves 30 de abril del 2026 un avance del 1.13 %, que resultó insuficiente para evitar que cerrara abril con una pérdida del 1.1 %, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en 67 mil 858.09 unidades.

La caída de abril se sumó a la de marzo (3.91 %) tras los resultados positivos de enero (5.12 %) y febrero (5.63 %). En los dos últimos meses el mercado mexicano acumula una caída del 5 por ciento.

"El mercado de capitales cerró abril con ganancias generalizadas ante una menor aversión al riesgo por la guerra en Medio Oriente", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La experta indicó que en México, el IPC "cerró el mes con una pérdida de 1.1 % para caer por segundo mes consecutivo".

Al interior del mercado, añadió Siller, destacaron las pérdidas mensuales del Grupo Aeroportuario del Sureste (-11.87 %), Alsea (-11.11 %), Grupo Aeroportuario del Centro (-9.76 %), Gentera (-9.69 %) y Genomma Lab (-9.05 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó este jueves que "el IPC terminó abril con una caída mensual" y el rendimiento acumulado en lo que va del año es de 5.5 por ciento.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.34 % frente al dólar, al cotizar en 17.47 unidades por billete verde, frente a los 17.53 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 215,7 millones de títulos por un importe de 16.960 millones de pesos.

De las 674 empresas que cotizaron en la sesión, 478 cerraron con sus precios al alza, 181 registraron pérdidas y 15 se mantuvieron sin cambios.

JM