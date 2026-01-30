Canal de Panamá: ¿Qué empresas y naciones controlan la importante vía comercial de América Latina?

El Tribunal Supremo de Panamá declaró inconstitucional la concesión otorgada a una subsidiaria de CK Hutchison Holdings, de Hong Kong, para operar puertos en los extremos del canal más importante de América Latina. De los cinco principales puertos de la importante vía comercial, dos de ellos son operados desde hace casi tres décadas por una subsidiaria asiática que hoy mantiene una disputa internacional.

¿Sabes quiénes controlan el Canal de Panamá?

Estos son los puertos que están situados alrededor de la importante vía comercial, un paso de 82 kilómetros que une el Atlántico y el Pacífico y por el que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial, que en el 2025 movieron casi 10 millones de contenedores TEUs o unidades equivalentes a 20 pies.

Puerto de Manzanillo (MIT), costa Atlántica

También conocidos como SSA Marine MIT, es operado por la multinacional estadounidense SSA Marine y es el de mayor movimiento de contenedores del país, con más de 2.86 millones de TEUs en el 2025, según datos preliminares de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Construido en una antigua base naval de Estados Unidos, opera como terminal de trasbordo desde 1995 y tiene una capacidad de manejo de 3.5 millones de TEU, según datos de Georgia Tech Panamá.

SSA Marine maneja más de 250 ubicaciones en los cinco continentes, entre ellos, en Centroamérica, el MIT en Panamá y los puertos de Caldera, Coyol y Limón en Costa Rica, de acuerdo con la información de la empresa.

Puerto de Balboa, Pacífico

Es operado desde 1997 por la empresa Panama Ports Company (PPC), que pertenece desde 2015 a CK Hutchison Holdings, basada en Hong Kong. Es el segundo puerto con mayor movimiento de contenedores en Panamá, con más de 2.67 millones de TEU en el 2025. Tiene capacidad anual de 5 millones de TEUs.

Hutchison opera en 53 puertos en 24 países alrededor del mundo. Estos puertos están ubicados en Asia, Oriente Medio, África, Europa, América y Australasia, según la información de la empresa.

Puerto de Colón, Atlántico

El Colon Container Terminal (CCT) es parte del Grupo Evergreen de Taiwán e inició operaciones en 1997. En el 2025 movió más de 1.73 millones de TEUs, ubicándose en el tercer lugar del ranking local.

Construida en una antigua base militar de EU, el puerto cuenta con una capacidad de manejo de 2.4 millones al año.

El Grupo Evergreen es uno de los principales operadores de contenedores del mundo. Su Evergreen Marine Corporation maneja cerca de 240 puertos en 80 países, según datos de la empresa.

Puerto de Rodman, Pacífico

Operado por PSA Panama International Terminal, forma parte del Grupo PSA International con sede en Singapur. Es el cuarto con mayor movimiento de contenedores del país, con más de 1.35 millones de TEU en el 2025.

Con inicio de operaciones en el 2010, el puerto tiene capacidad para manejar 2.5 millones de TEUs al año.

PSA participa en aproximadamente 40 terminales en 16 países a lo largo de Asia, Europa y América.

Puerto de Cristóbal, Atlántico

El Puerto de Cristóbal, al igual que el de Balboa, es operado por la filial de CK Hutchinson Holdings. Es el quinto de mayor movimiento de contenedores con 1.21 millones de TEU en el 2025. Tiene capacidad para manejar 2 millones de TEU al año.

¿Cuál es la disputa legal en el Canal de Panamá?

El Supremo Tribunal de Pananmá respondió a dos demandas presentadas en julio pasado por la contralor general del país de América Latina, Anel Flores, contra el contrato de concesión de CK Hutchinson Holdings, que tildó de "leonino" y de lesivo a los intereses del país.

Este fallo judicial inapelable afecta a los puertos de Balboa y Cristóbal, y tiene lugar después de que EU desarrollara en 2025 una campaña amenazando con recuperar el paso navegable, que construyó y administró durante casi todo el siglo XX hasta su traspaso a Panamá, precisamente por la presencia china allí.

En ese contexto, el conglomerado hongkonés acordó el traspaso de la concesión de los puertos panameños en el marco de la venta global de más de 40 de estas terminales por cerca de 23 mil millones de dólares a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, pero la transacción quedó congelada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.

FF

EFE

Estados Unidos desarrolló en 2025 una campaña amenazando con recuperar el Canal de Panamá, que construyó y administró durante casi todo el siglo XX.