El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseveró que el ataque armado de ayer contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa, fue propiciado por una célula del grupo delictivo de "Los Chapitos" .

Este viernes, desde "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Tijuana, el funcionario aseguró que se tienen avances por el ataque contra Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix.

"Vamos a informar pronto, tenemos avances, la investigación la estamos trabajando directamente el gabinete de Seguridad, las instituciones del gobierno federal. Fue una célula de Los Chapitos y vamos a dar a conocer los avances pronto ", dijo el secretario de Seguridad.

El titular de la SSPC mencionó que los legisladores de Movimiento Ciudadano están resguardados con custodia en el hospital.

El ataque a MC

A escasos minutos de abandonar el Congreso del Estado, donde participaron en la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas del Estado, los mencionados diputados de Movimiento Ciudadano fueron atacados a balazos por hombres armados, por lo que ambos fueron trasladados heridos a un hospital.

Torres Félix, líder estatal del MC, quien conducía su vehículo en compañía de la legisladora, sobre el boulevard Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo, muy cerca de sus oficinas, personas armadas les dispararon por ambos lados, sin que se conozca la situación de salud de ambos legisladores locales .

El líder estatal de movimiento naranja fue el primer diputado que participó en el proceso de cuestionamiento del funcionario Joaquín Alberto Landeros Güicho sobre el tema de los endeudamientos, minutos después abandonó el recinto parlamentario en compañía de su homóloga, Montoya Ojeda.

Con información de SUN.

