Jueves, 05 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Así se cotiza la mañana de HOY, 5 de marzo el dólar frente al peso

La mañana de este jueves 5 de marzo, el dólar registra una ganancia frente al peso; así se cotiza

Por: El Informador

La mañana de este jueves 5 de marzo, el tipo de cambio FIX se cotiza en 17.5445 pesos por dólar. UNSPLASH / E. AKYURT

La mañana de este jueves 5 de marzo, el tipo de cambio FIX se cotiza en 17.5445 pesos por dólar. UNSPLASH / E. AKYURT

La mañana de este jueves 5 de marzo, el dólar se cotiza en 17. 63 pesos por unidad, en promedio; lo que representa una ganancia del 0.35 % para la divisa estadounidense frente al peso, según datos de Bloomberg. 

Lee también: SAT: ¿Cómo usar el simulador de la declaración anual 2025? Paso a paso

Cierre del dólar este 4 de marzo

El pasado miércoles 4 de marzo de 2026 fue de 17.5592 pesos por unidad.

Dólar FIX en el DOF este jueves 5 de marzo de 2026

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF), este jueves 5 de marzo el tipo de cambio FIX se cotiza en 17.5445 pesos por dólar.

Te puede interesar:  SAT: ¿Cuáles son los requisitos para usar el simulador de Declaración Anual 2025?

Tipo de cambio del dólar en los principales bancos de México, este 5 de marzo de 2026

Banco Compra Venta
Afirme  16.70 18.20
Banco Azteca  17.00 18.19
BBVA Bancomer 16.73 17.86
Banorte  16.35 17.90
Banamex 17.06 18.02
Scotiabank 16.30 17.90

Toma en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia en el transcurso del día; se recomienda estar al pendiente de su cotización a lo largo de la jornada.

Con información del Diario Oficial de la Federación (DOF), Banxico y Bloomberg.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones