La mañana de este jueves 5 de marzo, el dólar se cotiza en 17. 63 pesos por unidad, en promedio; lo que representa una ganancia del 0.35 % para la divisa estadounidense frente al peso, según datos de Bloomberg. El pasado miércoles 4 de marzo de 2026 fue de 17.5592 pesos por unidad.De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF), este jueves 5 de marzo el tipo de cambio FIX se cotiza en 17.5445 pesos por dólar.Toma en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia en el transcurso del día; se recomienda estar al pendiente de su cotización a lo largo de la jornada.Con información del Diario Oficial de la Federación (DOF), Banxico y Bloomberg.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS