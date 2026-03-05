La mañana de este jueves 5 de marzo, el dólar se cotiza en 17. 63 pesos por unidad, en promedio; lo que representa una ganancia del 0.35 % para la divisa estadounidense frente al peso, según datos de Bloomberg.

Cierre del dólar este 4 de marzo

El pasado miércoles 4 de marzo de 2026 fue de 17.5592 pesos por unidad.

Dólar FIX en el DOF este jueves 5 de marzo de 2026

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF), este jueves 5 de marzo el tipo de cambio FIX se cotiza en 17.5445 pesos por dólar.

Tipo de cambio del dólar en los principales bancos de México, este 5 de marzo de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.70 18.20 Banco Azteca 17.00 18.19 BBVA Bancomer 16.73 17.86 Banorte 16.35 17.90 Banamex 17.06 18.02 Scotiabank 16.30 17.90

Toma en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia en el transcurso del día; se recomienda estar al pendiente de su cotización a lo largo de la jornada.

Con información del Diario Oficial de la Federación (DOF), Banxico y Bloomberg.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS