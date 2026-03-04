SAT: ¿Cuáles son los requisitos para usar el simulador de Declaración Anual 2025?

En este 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha habilitado en su página web el Simulador de la Declaración Anual 2025. En este año, la herramienta de apoyo facilitará a las y los contribuyentes el cumplimiento de esta obligación fiscal.Este año el simulador de la Declaración Anual 2025 tendrá nuevas actualizaciones y mejoras; esta herramienta estará disponible durante el mes de marzo. Para ingresar a ella, puedes hacerlo desde aquí. De acuerdo al portal oficial del SAT, los requisitos para usar el simulador de la Declaración Anual 2025 son:Cabe destacar que las y los contribuyentes pueden verificar la precarga de información en los campos de ingresos, devoluciones, descuentos y bonificaciones, deducciones autorizadas y personales, retenciones, pagos provisionales y definitivos, así como pérdidas de ejercicios anteriores, en caso de existir. Estas son las fechas oficiales para presentar la Declaración Anual 2026:Cabe resaltar que las declaraciones deben enviarse con e.firma, en caso de que el saldo a favor sea igual o mayor a 10 mil 1 pesos. En caso de tener alguna duda, puedes ponerte en contacto con cualquiera de los siguientes medios: * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS