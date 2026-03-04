SAT: ¿Cuánto dinero puedes recibir como máximo en una transferencia en 2026?

En 2026 no existe un monto máximo establecido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recibir transferencias electrónicas en México. A diferencia de lo que muchos creen, las operaciones realizadas mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) no tienen un tope fiscal específico ni un límite que obligue automáticamente a declarar sólo por el monto recibido.

La autoridad puede rastrear el origen de los recursos en movimientos bancarios electrónicos, por lo que su foco no está en restringir cantidades, sino en verificar que los ingresos sean congruentes con la situación fiscal del contribuyente.

La confusión surge principalmente por la Resolución Miscelánea Fiscal 2021, que sí establece obligaciones de reporte, pero únicamente para depósitos en efectivo .

Según la regla 3.5.14, los bancos deben informar al SAT cuando un cliente reciba más de 15,000 pesos en efectivo en un mes, ya sea en una sola exhibición o en depósitos acumulados. Esto no significa que esté prohibido recibir montos mayores, sino que dichas operaciones pueden ser objeto de revisión si no se justifica el origen lícito del dinero.

En cuanto a transferencias electrónicas —incluidas remesas del extranjero— no hay un límite fiscal determinado; sin embargo, cada institución financiera puede fijar topes operativos diarios o mensuales por razones internas de seguridad.

Por ello, más que preocuparse por un “máximo permitido”, los contribuyentes deben asegurarse de que los recursos que ingresan a su cuenta correspondan con su actividad económica declarada y puedan acreditarse documentalmente en caso de requerimiento de la autoridad.

SV