El Departamento del Tesoro de Estados Unidos abrió este miércoles una puerta acotada para que el CIBanco pueda cursar ciertas transferencias indispensables para completar su liquidación en México.

"Para facilitar los esfuerzos del Gobierno de México para liquidar y disolver CIBanco, FinCEN considera apropiado modificar la orden para permitir ciertas transferencias de fondos", señaló en su nueva orden.

Este proceso se da luego de que la misma autoridad cerró en 2025 el acceso al sistema financiero estadounidense por presuntos vínculos con el lavado de recursos ligados al tráfico ilícito de opioides.

Antecedentes: bloqueo por presunto lavado de dinero

Es así que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) enmendó la orden emitida en junio de 2025 para permitir las transferencias "ordinariamente incidentales y necesarias" para liquidar a CIBanco, siempre que el liquidador nombrado por el Gobierno de México determine que son necesarias y que no estén prohibidas por otras leyes.

El resto de las restricciones quedó sin cambios

En su publicación en X, el Tesoro señaló que antes había cortado el acceso de CIBanco al sistema financiero de Estados Unidos tras concluir que la entidad facilitó el lavado de ganancias ilícitas de opioides y recordó que el Gobierno de México asumió el control del banco.

Añadió que la resolución subraya el compromiso compartido de ambos países para proteger sus sistemas financieros frente a carteles y traficantes de drogas y exigir responsabilidades a quienes los faciliten.

Intervención en México y proceso de liquidación

El caso comenzó el 25 de junio de 2025, cuando FinCEN identificó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como instituciones de "preocupación principal" en materia de lavado vinculado al tráfico ilícito de opioides, en las primeras acciones tomadas bajo la ley "FEND Off Fentanyl".

Para CIBanco, el Tesoro afirmó que la institución facilitó operaciones relacionadas con los carteles del Golfo, Beltrán Leyva y Nueva Generación, así como pagos a empresas chinas ligadas al envío de precursores químicos.

Tras esos señalamientos, las tres firmas negaron las acusaciones y el Gobierno de México dijo entonces que actuaría si recibía pruebas, mientras que CIBanco presentó una demanda en la Corte del Distrito de Columbia contra el Tesoro y el FinCEN, alegando que su exclusión equivalía a una "pena de muerte" institucional.

Aun así, el regulador, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam y, por separado, de Vector, para sustituir a sus órganos administrativos y representantes legales con el fin de proteger a ahorradores, acreedores y al sistema financiero.

El proceso avanzó en octubre de 2025, cuando CIBanco solicitó la revocación de su licencia para operar como institución de banca múltiple; la CNBV la aprobó y el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) asumió su liquidación.

Desde esa fecha dejaron de realizarse operaciones bancarias ordinarias, mientras comenzó el pago a ahorradores.

La regla divulgada este 15 de abril añade que México ya intervino la operación, tomó el control de la administración, supervisó la venta de los principales activos y adoptó medidas para que esas ventas no generaran riesgos adicionales de lavado para el sistema financiero estadounidense.

X / @USTreasury

Operaciones de CIBanco no modifican su situación jurídica: IPAB

La autorización que prevé el Departamento del Tesoro de EU a través de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) para permitir ciertas transferencias vinculadas a CIBanco no modifica su situación jurídica actual , informó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

El IPAB detalló que la autoridad estadounidense contempla establecer una excepción a las medidas que restringen las transferencias de fondos relacionadas con CIBanco. El ajuste permitiría, de manera acotada, realizar movimientos de recursos exclusivamente para integrarlos al proceso de liquidación y cumplir con las obligaciones pendientes.

El IPAB dijo que de acuerdo con el documento dado a conocer este miércoles por la autoridad estadounidense y que se publicará de manera oficial este jueves, la modificación consiste en un único cambio a la orden emitida en junio de 2025.

Su publicación en el Registro Federal de Estados Unidos está prevista para el día siguiente en este enlace: www.federalregister.gov/public-inspection/2026-07416/imposition-of-special-measure-prohibiting-certain-transmittals-of-funds-cibanco-sa-institucion-de

CORTESÍA

El organismo mexicano subrayó que esta medida no representa ninguna actualización ni alteración en el estatus legal de CIBanco, el cual permanece en liquidación.

"Es importante precisar que esta medida no implica ninguna modificación ni actualización a la situación jurisdiccional actual de CIBanco Institución de Banca Múltiple en liquidación", dijo el organismo.

CIBanco dejó de operar como institución de banca múltiple tras solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la revocación de su autorización, misma que fue aprobada el 9 de octubre de 2025 por la junta de gobierno del regulador.

El IPAB indicó que continuará supervisando el proceso conforme al marco legal aplicable, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de obligaciones y la protección de los usuarios del sistema financiero.

EE