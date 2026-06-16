Esta mañana de martes 16 de junio de 2026 el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 07:50 horas— es de 17.19 pesos por billete verde en promedio; el mercado sigue reaccionando al posible acuerdo entre Donald Trump y el gobierno de Irán,

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido este martes 16 de junio es de 17.2008 pesos por un dólar estadounidense.

El valor del dólar de este martes se da luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que considera posible concretar un acuerdo definitivo con Irán dentro del plazo de 60 días establecido para las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones, entre otros temas.

Al inicio de una reunión bilateral con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Trump señaló que las conversaciones avanzan conforme al calendario previsto. “El plazo es de aproximadamente 60 días y creo que se está desarrollando prácticamente como se esperaba. Ambas partes hemos participado activamente en el proceso y considero que existe disposición para alcanzar un acuerdo. Irán quiere lograrlo porque necesita recuperar la normalidad”, expresó.

El encuentro se llevó a cabo en el marco de la cumbre del G7, celebrada de lunes a miércoles en Évian, Francia, donde el mandatario estadounidense indicó que la reciente normalización de las relaciones podría facilitar progresos en un corto plazo.

Asimismo, comentó que las negociaciones podrían avanzar incluso con mayor rapidez, aunque también existe la posibilidad de que requieran más tiempo. “Podría acelerarse”, afirmó. Sobre la publicación del memorando de entendimiento, aseguró que no tiene inconveniente en hacerlo público, aunque preferiría contar previamente con un marco formal que respalde su difusión.

Tipo de cambio del dólar HOY 16 de junio de 2026

Banco Compra Venta Banamex 16.88 pesos. 17.44 pesos. BBVA 16.71 pesos. 17.72 pesos. Banorte 16.00 pesos. 17.60 pesos. Santander 16.88 pesos. 17.44 pesos. HSBC 16.88 pesos. 17.44 pesos.

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

NA