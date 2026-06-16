El Día del Padre se acerca rápidamente y encontrar el regalo ideal sin exceder el presupuesto es la prioridad de hoy. Cuidado con el Perro activó una promoción del 50% de descuento en la segunda prenda, brindando una oportunidad para renovar el guardarropa masculino durante esta temporada de celebración.

La reconocida marca de ropa mexicana decidió sumarse a las festividades de junio con el lanzamiento de su campaña promocional denominada Consiente a Papá con un nuevo look.

La dinámica comercial principal de esta temporada permite a los consumidores adquirir una segunda pieza a mitad de precio. Esta rebaja directa representa un alivio para los bolsillos de los compradores que buscan armar conjuntos completos sin tener que pagar el costo total por cada uno de los artículos seleccionados.

Dentro de las opciones participantes en la promoción, los clientes pueden elegir entre una amplia variedad de camisas, polos, playeras y jeans.

Mecánica del descuento en tienda

El funcionamiento de esta oferta es bastante sencillo, ya que el sistema aplica el 50% de rebaja de forma automática al momento de pagar. Es importante destacar que este descuento se refleja directamente sobre la prenda que tenga el menor precio en la cuenta final del cliente.

Para que el beneficio económico sea válido en la transacción, los artículos elegidos por el comprador deben pertenecer obligatoriamente a la misma categoría participante. Esto significa que la combinación de las piezas debe realizarse entre productos similares para que el sistema de cobro reconozca y aplique la promoción adecuadamente.

Esta oferta se encuentra disponible para todos los compradores desde el pasado 12 de junio y se mantendrá vigente hasta el próximo 21 de junio de 2026.

La empresa de moda especificó en sus canales oficiales que la promoción también está sujeta a la disponibilidad del inventario actual. Por este motivo, la campaña podría finalizar antes de la fecha estipulada si se agotan las existencias de las prendas seleccionadas en las diferentes sucursales del país.

Disponibilidad física y digital

Los usuarios interesados tienen la posibilidad de aprovechar esta rebaja acudiendo directamente a cualquiera de las múltiples sucursales físicas de la marca. Estas tiendas se encuentran distribuidas estratégicamente a lo largo de México, facilitando el acceso a los productos para una gran parte de la población en diferentes ciudades.

De igual manera, la oferta se encuentra completamente activa en su plataforma de comercio electrónico oficial. Esta alternativa digital resulta ideal para quienes prefieren realizar sus compras desde la comodidad de sus dispositivos móviles o computadoras, recibiendo los productos directamente en la puerta de su hogar sin complicaciones.

Resulta fundamental considerar que esta campaña especial por el mes de junio no es acumulable con otras promociones, rebajas o descuentos adicionales. Las políticas de la tienda establecen que este beneficio aplica de manera individual, por lo que los compradores deben evaluar cuál oferta les resulta más conveniente utilizar.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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