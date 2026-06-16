Martes, 16 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 16 de junio

Conoce los descuentos en alimentos que este día tiene la cadena de supermercados, que también tiene promociones para el Día del Padre

Por: G. Solano

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y "pickup". EL INFORMADOR/Archivo

Este 16 de junio de 2026, Walmart de México presenta su tradicional Martes de Frescura, donde ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y mariscos con una política de doble garantía: si el producto no satisface al cliente, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda.

En esta temporada, la cadena de supermercados también tiene descuentos en una selección de productos para el Día del Padre. Hasta 30% de descuento en línea blanca y 60% en los artículos señalados como Flash Deals.

Además, para los tarjetahabientes de BBVA ofrece el código WBBVA010J, con el que hay 12 meses sin intereses y 8 % de descuento adicional en compras mínimas de 5,000.00 pesos.

Ofertas destacadas del día en el Martes de Frescura de Walmart

Frutas y verduras

  • Cebolla blanca: 16.00 pesos por kilo.
  • Manzana granny Smith: 39.00 pesos por kilo.
  • Jícama: 24.00 pesos por kilo.
  • Chile serrano: 59.00 pesos por kilo.
  • Uva cotton candy (naturalmente dulce), charola de 905 gramos, 99.00 pesos.
  • Uva verde, charola, 69.00 pesos.

Carnes y pescados

  • Alitas de pollo adonadas, 900 a 1000 gramos (peso aproximado por charola): 89.00 pesos por kilo.
  • Arrachera de res marinada Marketside choice, 600 gramos: 222.00
  • Barritas de pescado empanizadas, 500 gramos: 62.00 pesos.
  • Carne de res congelada para hamburguesa Marketside, 8 piezas: 90.00 pesos.
  • Carne de res para hamburguesa SuKarne, 8 piezas de 90 gramos cada una: 98.00 pesos.
  • Carne para hamburguesa Marketside suprema extragrande, 4 piezas: 120.00 pesos.
  • Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos por kilo.
  • Costilla de res para asar: 158.00 pesos por kilo.
  • Fajitas de pechuga de pollo natural, 700 gramos (peso aproximado por charola): 152.00 pesos por kilo.
  • Medallón de pollo, 6 piezas: 170.00 pesos
  • Mojarra tilapia en charola: 82.00 pesos por kilo.

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones