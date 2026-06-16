Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 16 de junio

Este 16 de junio de 2026, Walmart de México presenta su tradicional Martes de Frescura, donde ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y mariscos con una política de doble garantía: si el producto no satisface al cliente, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda.

En esta temporada, la cadena de supermercados también tiene descuentos en una selección de productos para el Día del Padre. Hasta 30% de descuento en línea blanca y 60% en los artículos señalados como Flash Deals.

Además, para los tarjetahabientes de BBVA ofrece el código WBBVA010J, con el que hay 12 meses sin intereses y 8 % de descuento adicional en compras mínimas de 5,000.00 pesos.

Ofertas destacadas del día en el Martes de Frescura de Walmart

Frutas y verduras

Cebolla blanca: 16.00 pesos por kilo.

Manzana granny Smith: 39.00 pesos por kilo.

Jícama: 24.00 pesos por kilo.

Chile serrano: 59.00 pesos por kilo.

Uva cotton candy (naturalmente dulce), charola de 905 gramos, 99.00 pesos.

Uva verde, charola, 69.00 pesos.

Carnes y pescados