Banco del Bienestar rechaza daño patrimonial tras multas de la CNBV

Luego de que se difundiera que el Banco del Bienestar acumula un historial de sanciones económicas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la institución financiera estatal aclaró su postura y aseguró que dichos procedimientos no comprometen su estabilidad ni afectan los recursos de los ciudadanos .

A través de un comunicado oficial, el Banco del Bienestar refrendó que "no existe daño patrimonial a sus usuarios" y garantizó que la institución mantiene plenamente su "solvencia y estabilidad financiera".

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Sanciones administrativas, no irregularidades

La aclaración del banco surge en respuesta a los reportes del registro del organismo regulador, los cuales señalan que la institución financiera sumó 10 sanciones de la CNBV, acumulando un monto de 5 millones 553 mil 120 pesos por conceptos relacionados con controles internos , administración de riesgos, registros contables y medidas de seguridad. El historial detalla además un acumulado de 13.8 millones de pesos en multas en el periodo .

Al respecto, el Banco del Bienestar precisó que las penalizaciones corresponden en realidad a observaciones de carácter estrictamente administrativo dictaminadas por la CNBV . Subrayó, además, que estas resoluciones "no implican la existencia de daño patrimonial a las personas usuarias, afectación a los recursos de los Programas para el Bienestar, ni la comisión de irregularidades por parte de la institución".

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Afirman que las observaciones ya fueron atendidas

La entidad bancaria del Gobierno de México enfatizó que las observaciones señaladas por la autoridad reguladora ya han sido solventadas de manera oportuna. Según la institución, se implementaron acciones enfocadas en el fortalecimiento de los procesos internos, la mejora de los controles operativos, la gestión de riesgos y el robustecimiento de los mecanismos de supervisión institucional.

"Actualmente, el Banco del Bienestar opera correctamente", remarcó el organismo en su comunicado .

Finalmente, la dirección del banco reiteró a la opinión pública y a sus beneficiarios que las sanciones administrativas "no comprometen en ningún momento, ni en forma alguna, la solvencia, la estabilidad financiera, ni la operación cotidiana" de la entidad, la cual, concluyeron, continuará operando para cumplir su mandato de promover la inclusión financiera y acercar los servicios bancarios a las comunidades más apartadas del país.

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FF